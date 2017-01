Changhong H2, smartphone-ul care ‘simte’ la nivel molecular

Daca anul acesta se anunta a fi unul al telefoanelor flexibile, compania chineza Changhong ar putea schimba acest lucru dupa ce a lansat noul telefon, Changhong H2, la CES 2017.

Acest telefon nu difera prea mult fata de celelelalte, doar un aspect il deosebeste, si anume prezenta unui scaner molecular. Da! Ati auzit bine, scaner molecular.

Probabil va intrebati ce face acest scaner. Ei bine, daca sunteti fani Star Trek sigur stiti ce este un tricorder. Acesta permite utilizatorului sa scaneze fructele, legumele sau carnea pentru a vedea care sunt mai proaspete. scanerul molecular ii poatea ajuta pe medici sa testeze mai usor anumite medicamente in timp real, iar acestea sunt doar cateva exemple. Ba chiar la prezentarea din Las Vegas, producatorii au scanat in fata publicului prezent doua mere, telefonul spunandu-le acestora care soi este mai dulce. Acum ca ati inteles ce face acest scaner, ganditi-va doar la vasta aplicabilitate pe care o poate avea un astfel de gadget in viata de zi cu zi.

Telefonul inovativ urmeaza sa fie lansat in luna iunie a acestui an in China si ar trebui sa coste in jur de 500$. Deocamdata nu se stiu prea multe despre specificatiile tehnice ale telefonului Changhong H2, dar sunt sigur ca pana la data lansarii le vom cunoaste. Este echipat cu un ecran de 6″ Full HD, senzor pentru amprente, baterie de 3.000 mAh Li-Polymer, carcasa metalica si o camera principala de 16 megapixeli.

Voi ce credeti? Changhong H2 cu al sau scaner molecular, poate schimba trendul telefoanelor? dominat in ultimii ani de giganti precum Apple sau Samsung.