IBM conduce Top 10 companii inovatoare in 2016. Apple nu apare in primele 10!

Apple nu este o companie inovatoare, cel putin nu in ultimii ani, si cu toate acestea compania este una dintre cele mai profitabile din lume, ea clasandu-se pe locul 12 la final de an 2016, in spatele celor de la Toyota care se afla pe locul 11 intr-un top dominat inca de companiile petroliere.

Faptul ca Apple nu se regaseste in topul celor 10 producatori care in 2016 au primit brevete de inventie pentru inovatiile lor din domeniul tehnologiei spune foarte multe despre cat de mult a inovat producatorul american dupa disparitia regretatului Steve Jobs acum mai bine de 5 ani de zile, Apple multumindu-se mai mult cu redesenarea propriilor produse si achizitia de companii care sa ajute producatorul sa se dezvolte pe anumite zone de interes, pe termen scurt si mediu.

Conform companiei care a intocmit acest top, IFI CLAIMS Patent Services, pe primul loc la numarul de brevete de inventie se afla IBM cu nu mai putin de 8.088 de astfel de brevete (aproximativ 22 pe zi), urmata de Samsung cu 5.518 si Canon 3.365. Pe locurile 3, 4 si 5 la distanta foarte mica se claseaza Qualcomm cu 2.897, Google 2.835 si Intel cu 2.784, urmate indeaproape de companii precum LG Electronics, Microsoft, TSMC si Sony (toate peste 2.200 de brevete inregistrate), insa nici urma de Apple.

Fanii brandului Apple isi doresc ceva nou de la companie in 2017 si acest lucru s-ar putea intampla in toamna, perioada din an cand producatorul obisnuieste sa lanseze noua generatie de iPhone, insa nu este exclus ca anul acesta sa fim martorii unor debuturi interesante pe alte nise din segmentul IT, precum realitatea augmentata, smart cars, etc. Si ar mai fi si inaugurarea noului sediu Apple, care e inca in stagiul de finalizare proiect si care produce in prezent energie verde cu mult peste totalul de energie pe care compania o consuma in prezent.

