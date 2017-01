Cum poti deveni ‘celebru’ peste noapte! Vinzi un Moto G5 Plus prototip nelansat pe OLX

Un anume Gabriel, din judetul Dolj, Craiova, s-a gandit ca ar fi momentul sa faca niste bani frumosi din vanzarea unui smartphone Motorola (Lenovo) prototip, astfel ca l-a pozat si urcat pe OLX.

Prototipul in cauza ar fi modelul Lenovo Moto G5 Plus (XT1685), un smartphone care urmeaza sa fie lansat in cadrul Mobile World Congress 2017, in Barcelona, si care ar intra in comert spre finalul lunii martie.

Conform anuntului postat de Gabriel pe OLX telefonul beneficiaza de un ecran Full HD cu diagonala de 5.5 inci (480 ppi), este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 625, cu accceleratorul grafic mobil Adreno 506 si dispune de 4GB memorie RAM, respectiv 32GB spatiu de stocare fisiere intern.

Lenovo Moto G5 Plus mai dispune de doua camere foto de 5 meg apixeli pe fata si 13 mega pixeli pe spate, un senzor pentru amprente, baterie de 3.080 mAh si ruleaza Android 7.0 Nougat.

Gabriel cerea pe acest prototip 1.650 lei, insa anuntul a fost sters intre timp de pe OLX. Problema e ca acest tip de gadgeturi sunt eliberate numai sub semnatura (clauza Non-Disclosure Agreement), iar ceea ce a incercat Gabriel este probabil ilegal.

sursa