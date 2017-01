Ce a lansat ADATA Technology la CES 2017 (zona VR, gaming si o serie de accesorii)

ADATA Technology a lansat o gama larga de dispozitive inovatoare in cadrul Consumer Electronics Show 2017, ce a avut loc in perioada 5-8 ianuarie in Las Vegas.

ADATA a anuntat kit-ul de gaming XPG VR-Ready ce contine module de memorie ultra-performante, primul SSD extern USB 3.1 din lume cu standard IP68, carcasa pentru PS4 si primul Flash Drive iOS caracterizat de un design rezistent la zgarieturi, de culoare Jet Black. Vizitatorii vor putea admira o multitudine de SSD-uri cu tehnologie 3D NAND Flash si PCIe Gen 3×4, produse Type-C, baterii externe inovatoare si aplicatii iOS.

Gaming hardcore si experiente de Realitate Virtuala

ADATA va utiliza un sistem cu racire prin apa pentru a prezenta o experienta VR despre memoriile LED XPG Dazzle si ultimul model de SSD pentru gaming, XPG SX950. Vizitatorii vor putea explora eficienta inalta a kit-ului VR-Ready si cele mai noi memorii XPG Dazzle, ce au acum un nou design al radiatorului. Aceasta versiune imbunatatita a memoriilor XPG Dazzle se caracterizeaza prin performanta sporita de pana la 4133MHz, pusa la dispozitia utilizatorilor. ADATA va lansa si EX500, o carcasa pentru drive-uri de 2.5”, ce nu necesita unelte de montare si care are un design solid. Aceasta este echipata cu interfata USB 3.1 cu viteza de transfer de 5Gb/s.

Multiple solutii SSD 3D MLC/TLC si SSD-uri externe

ADATA va prezenta SSD-ul PCIe Gen3x4, XPG SX8000, echipat cu solutie SMI si tehnologie 3D NAND Flash. Performantele sale de citire/scriere sunt de pana la 2500/1100 MB/s si suporta low density parity check (LDPC) ECC & RAID engine pentru integrarea datelor si extinderea semnificativa a duratei de viata si a fiabilitatii produsului. SSD-ul 3D NAND SU900 cu MLC NAND Flash este dedicat utilizarii middle si high-end, precum gaming, solutii enterprise si aplicatii de fiabilitate. SSD-ul SU800 cu TLC NAND Flash este potrivit pentru utilizare entry-level, pe desktop-uri sau laptop-uri. ADATA va prezenta la CES SSD-uri externe durabile, cu USB Type-C. Modelul SD700 este cel mai rezistent SSD extern USB 3.1 din lume cu 3D TLC NAND Flash, caracterizat de standard IP68 pentru rezistenta la apa si praf, ce ofera protectie si mai serioasa utilizatorilor.

Accesorii mobile elegante si dispozitive de stocare inovatoare pentru produsele Apple

ADATA a fost intotdeauna devotata dezvoltarii de produse inovatoare, care vor imbunatati experienta de utilizare. In timpul CES 2017, ADATA va lansa noul power bank D8000L, care poate avea si functie de lanterna cu LED, precum si certificare IP54 pentru rezistenta la apa si praf. De asemenea, vor fi expuse si o varietate de produse USB Type-C, menite sa satisfaca nevoile variate ale utilizatorilor.

Produse actuale din seria Apple, precum card reader-ul AI910 si flash drive-ul ultra-subtire AI920, vor fi de asemenea expuse la eveniment. AI910 suporta sharing si backup intre dispozitive iOS, Android si Windows, fiind capabil sa incarce in timpul transferului de date; creand astfel o experienta de utilizare mai convenabila pentru cei care folosesc dispozitive iOS. AI920 este un dispozitiv de stocare USB 3.1 cu dimensiuni ultra-reduse, pentru produse cu iOS, oferind performante de citire de pana la 150MB/s si fiind caracterizat de rezistenta la apa si la praf. Experimenteaza inovatiile care vor forma viitorul!