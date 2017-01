HTC U Ultra, U Play si X10 fotografiate inainte de lansare?

HTC incepe anul in forta cu lansarea a trei noi telefoane respectiv U Play, U Ultra si X10, acest debut fiind stabilit pentru 12 ianuarie, o data de lansare atipica avand in vedere ca zilele acestea ne aflam in jurul a doua evenimente majore din lumea tehnologiei (CES 2017 si, in februarie, MWC), dar, probabil, este doar o strategie de marketing.

HTC U Play este un telefon de tip mid-range care vine cu un panou de 5.2 inci Full HD, un chipset Helio P10 tactat la 3GB RAM, un cititor de amprente pozitionat pe parte frontala a telefonului si o stocare interna de 32GB. Camera principala este identica cu cea frontala, ambele avand 16MP. HTC U Play este alimentat cu o baterie de 2,500 mAh. Device-ul nu va dispune de mufa jack, acest aspect nefiind strain taiwanezilor daca e sa ne uitam la HTC 10 evo / HTC Bolt.

HTC U Ultra este un flagship cu ecran de 6.0 inci QHD, sub “capota” avand cel mai nou chipset de la Qualcomm, Snapdragon 835 (ceea ce il face primul telefon cu acest procesor), tactat la 4GB RAM. Device-ul dispune de o stocare inderna uriasa de 64GB.

Deasupra panoului principal vom avea un ecran secundar, inspirat probabil de la telefoanele LG V20 si V10, care, din primele imagini, va avea functii precum afisarea datei din calendar si a ceasului cat timp ecranul principal este stins, ca o alternativa la modul „Always on” de la uni competitori, afisarea notificarilor si desigur comenzi rapide in aplicatii. La fel ca la HTC U Play, U Ultra nu va dispune de o mufa jack.

Alte aspecte interesante ale lui HTC U Ultra ar mai fi o baterie potenta de 4,000 mAh si o camera frontala de 16MP. Telefonul urmeaza sa vina in patru variante de culori: alb, albastru, negru, roz si roz gold

HTC X10 urmeaza sa fie un telefon de buget datorita specificatiilor mediocre pe care le are, acesta vine cu un ecran de 5.5 inci si un chipset Helio P10 de la Mediatek tactat la 3GB RAM, dar spre seosebire de celelalte doua telefoane, X10 va dispune de mufa jack.

Voi ce credeti? Aceasta noua gama de produse a celor de la HTC ii poate „spala” de anul trecut? Care a fost, cei drept, unul dezastruos.

