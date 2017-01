Predator 21 X, primul notebook cu ecran curbat din lume. Pret si disponibilitate, dupa CES2017

Daca va mai amintiti, din articolele noastre din septembrie 2016, atunci cand v-am oferit informatii in exclusivitate de la fata locului — IFA 2016 Berlin, Acer anunta in premiera primul notebook din lume cu ecran curbat sub gama Predator, modelul Acer Predator 21 X.

Ei bine, acest model a fost prezentat la inceputul acestui an la Consumer Electronics Show 2017, in Las Vegas, eveniment la care producatorul taiwanez a anuntat si pretul si disponibilitatea laptopului in Europa.

Astfel, Acer Predator 21 X va fi disponibil in EMEA (inclusiv in Romania) incepand cu luna februarie, la preturi incepand de la €9,999, in timp ce modelul Predator 17 X cu upgrade va fi disponibil in EMEA incepand cu luna ianuarie, la preturi de la €2,999.

Primul notebook din lume cu ecran curbat IPS de 21″ (rezolutie 2560×1080 cu rata de refresh de 120Hz) ofera o experienta de gaming cu adevarat captivanta, in special in combinatie cu tehnologia eye-tracking de la Tobii. Aceasta tehnologie permite jucatorilor sa identifice inamicii, sa tinteasca sau sa se adaposteasca printr-o simpla privire la obiectele de pe ecran, in peste 45 de jocuri, cum ar fi Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided sau WATCH DOGS 2. Ecranul curbat este dotat cu tehnologia NVIDIA G-SYNC ce asigura o experienta de joc fluida si clara.

Sub carcasa curbata a notebook-ului se afla un motor puternic ce asteapta sa fie dezlantuit. Predator 21 X GX21-71 este echipat cu placa grafica duala NVIDIA GeForce GTX 1080 cu SLI si cu un procesor overclockable Intel Core i7-7820HK din generatia 7, pentru performante si timpi de raspuns fara egal.

In ajutorul acestora vin cei 64GB de memorie DDR4-2400, pana la 4 SSD-uri de 512GB in configuratie RAID 0 (inclusiv 2 SSD-uri NVMe PCIe, care sunt de pana la 5 ori mai rapide decat SSD-urile SATA) si un HDD cu capacitate de 1TB si 7200 RPM. In pus, Killer DoubleShot Pro selecteaza automat cea mai rapida conexiune la retea (Ethernet sau wireless) si trimite tot traficul cu prioritate ridicata prin acea interfata, in timp ce traficul standard este trimis prin celalta. Acest lucru asigura faptul ca traficul cu prioritate ridicata va fi directionat intotdeauna catre cea mai rapida si mai sigura conexiune. Thunderbolt 3 se conecteaza prin USB-C, cu viteze de pana la 40 Gbps.

Disipand eficient caldura in exces pentru performante neintrerupte in timpul sesiunilor intense de gaming, notebook-ul se caracterizeaza si printr-o arhitectura avansata de racire ce consta in 5 ventilatoare de sistem (dintre care 3 ventilatoare metalice ultra-subtiri AeroBlade) si 9 radiatoare. Acesta include si Acer Dust Defender, care indeparteaza depunerile de praf si imbunatateste disiparea caldurii, precum si aplicatia Acer CoolBoost care poate fi utilizata pentru ajustarea fluxului de aer a ventilatoarelor, pentru a oferi racire suplimentara in timpul utilizarii intense.

Tastatura mecanica full-size este echipata cu taste Cherry MX Brown, cu optiune de programare individuala a culorii de iluminare, oferind 16.7 millioane de variante. Utilizatorii pot inlocui tastele negre W, A, S si D cu altele de culoare turcoaz, utilizand kit-ul de accesorii inclus. Tastatura numerica unica permite intoarcerea si transformarea sa intr-un Precision Touchpad.

Pentru ca actiunea sa prinda viata, Predator 21 X are un nou design audio cu 3 cai (inalte, medii, joase) care reda sunet la calitate Hi-Fi si este echipat cu 4 difuzoare (2 pentru inalte, 2 pentru medii) si 2 subwoofere, pentru a difuza un spectru complet de sunet.

Software-ul preinstalat Acer PredatorSense permite utilizatorilor sa controleze si sa personalizeze intreaga experinta de gaming printr-o interfata centrala, inclusiv overclocking, iluminare sau control al racirii. In plus, software-ul Xsplit Gamecaster preinstalat ajuta utilizatorii sa inregistreze si sa editeze videoclipuri pentru live streaming pe canalele Twitch si Youtube.

Localizat exact sub tastatura, in partea dreapta, se afla un panou metalic de mentenanta care ofera acces la modulele RAM si la un hard drive de 2.5″. Notebook-ul este disponibil cu un dragon albastru pe acest panou sau poate fi personalizat prin gravarea unei combinatii de grafica, steag si nume. In plus, primele 300 de notebook-uri vor include pe panou un numar de serie editie limitata.

Pentru transport in conditii de siguranta, fiecare Predator 21 X este livrat intr-o geanta rigida, ultra-rezistenta, care depoziteaza in siguranta notebook-ul si accesoriile sale.

Predator 17 X primeste un upgrade cu placi grafice si procesoare mai performante

Notebook-urile de gaming Acer Predator 17 X beneficiaza de upgrade al procesorului si al placii grafice, seria va include de acum modele cu un procesor din generatia 7 Intel® Core i7-7820HK si o placa video NVIDIA GeForce GTX 1080 cu memorie 8G GDDR5X. Echipat cu componente comparabile cu ale unui desktop, cu posibilitate de overclocking, cu un sistem special de racire cu trei ventilatoare, fante de admisie frontale si o camera de vapori la standardele unui server, acesta este ideal pentru cele mai solicitante jocuri sau aplicatii de Realitate Virtuala. Capabilitatile de overclocking permit utilizatorilor sa experimenteze viteze ale

procesorului de pana la 4.3GHz, ale unitatii grafice de pana la 1732MHz si ale memoriei video de pana la 5.4GHz. Experienta captivanta de gaming este completata de ecranul FHD IPS G-SYNC de 17.3″ (1920×1080) sau UHD IPS (4K 3840×2160).

Predator 17 X (GX-792) este configurat si cu un procesor overclockable din generatia 7 Intel Core i7-7820HK[1], pana la 64GB DDR4-2400 memorie de sistem si un SSD2 NVMe PCIe sau o combinatie intre 3 SSD-uri SATA in RAID 0, pentru viteze de transfer fara compromis.