HTC anunta U Play, cel de-al doilea smartphone al seriei U

Tot in cadrul aceluiasi eveniment ce a avut loc astazi de dimineata in SUA si transmis in direct pe Internet, HTC a lansat modelul de smartphone U Play, cu aceeasi constructie luxoasa, o suprafata fluida si contur 3D din sticla.

Spre deosebire de HTC U Ultra, modelul U Play este mai mic in dimensiuni. El beneficiaza de un ecran Super LCD cu diagonala de 5.2″ si rezolutie Full HD, este echipat cu procesorul octa-core MediaTek Helio P10 si va fi disponibil in variante pe alb, roz, albastru si negru cu 3GB RAM + 32GB ROM sau cu 4GB RAM + 64GB ROM.

HTC U Play dispune de o baterie de 2.500 mAh, aceeasi tehnologie audio USonic, doua camere foto de 16MP (fata/spate), NFC, Wi-Fi, 4G LTE si un port USB Type-C care tine loc si de mufa jack, HTC a renuntat la jackul de 3.5mm. Din pacate, acest model vine numai cu Android Marshmallow, dar primeste asistentul virtual (A.I.) Sense Companion.

In ceea ce privesc informatiile despre disponibilitatea telefonului pe piata din Europa (Romania) si pretul sau, HTC s-a multumit sa anunte doar ca va fi comercializat incepand din luna martie, pretul nefiind anuntat.