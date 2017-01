HTC anunta U Ultra, primul phablet dupa mult timp cu asistent virtual si Nougat

In cadrul unui eveniment de presa transmis in direct de la New York, producatorul taiwanez HTC a lansat gama HTC U pe piata care include in acest moment modelele de smartphone U Play si U Ultra.

HTC U Ultra este varful acestei game U si este echipa cu ultima generatie de hardware, precum un ecran Quad HD de 5.7″ (2.560 x 1.440 px), procesorul Snapdragon 821 (Snapdragon 835 probabil va aparea pe HTC 11), dispune de 4GB memorie RAM si 64 sau 128GB memorie interna la care se adauga si un slot microSD ce accepta carduri de pana la 2TB. De fapt, U Ultra vine cu doua display-uri, la fel ca LG V10 sau LG V20 daca va mai amintiti de aceste doua telefoane, cu un ecran mai mic deasupra celui Quad HD, afisaj care va fi dedicat asistentului virtual denumit de producator HTC Sense Companion (inteligenta artificiala).

O alta parte interesanta la acest model este designul sau din sticla, HTC promitand si o versiune speciala a acestui model construit din sticla de safir care va aparea pe piata pe la jumatatea anului acesta, design denumit Liquid Surface.

“O nouă suprafață fluidă, cu un minunat contur 3D, construit să fie cea mai bună reflexie a ta. Construcție luxoasă, simetrică, din sticlă curbată ce reflectă armonios lumina. Culoarea mineralelor vaporizate și stratificate adaugă profunzime și strălucire din orice unghi. Iar suprafața lustruită se pliază si se îmbină perfect cu laterala telefonului. Permițându-i să ți se cuibărească potrivit în mână,” asa il descrie HTC.

Restul specificatiilor includ o baterie de 3.000 mAh, port USB Type-C (nu dispune de jack 3.5mm), camera pe spate similara cu cea de 12MP UltraPixel de pe HTC 10, adaugandu-se functia phase detection si una de 16MP frontal care permite realizarea unor grup selfie-uri de tip Panorama si tehnologia HTC USonic cu 3D Audio.

Pretul telefonului este de 750$ si este deja disponibil la precomanda in SUA in variante pe culorile Ice White (alb), Brilliant Black (negru), Sapphire Blue (albastru), Cosmic Pink (roz), cu livrarile incepand de pe la jumatatea lunii martie.