Acesta ar fi designul final al telefonului Galaxy S8

Ultimele 24 de ore au adus o serie de imagini de presa si randari 3D ale presupului Samsung Galaxy S8, in varianta cu ecran curbat. Conform zvonurilor Samsung va lansa acest produs in primvara, daca va fi vorba de Mobile World Congress 2017 sau in cadrul unui eveniment ‘Unpacked 2017‘ dedicat, ramane de vazut.

Din aceste imagini, daca ele reprezinta cu adevarat designul varfului de gama ce urmeaza sa fie anuntat de catre Samsung, atunci avem parte de o surpriza, si anume: telefonul nu va avea butoane fizice ca pana acum, Samsung, se zvoneste, ca ar fi renuntat la ele ceea ce inseamna ca senzorul pentru amprente fie va fi muat in alta parte, fie va fi implementat direct sub sticla.

Imaginile scurse astazi arata un telefon fara butonul Home, iar logo-ul Samsung mutat in locul celor trei butoane clasice de meniu, ecranul AMOLED 2K ocupand mare parte din partea frontala a telefonului, care ar masura 5.7″ in diagoanal pe varianta Edge, respectiv 5.9″ pe modelul Galaxy S8 Plus. De asemenea, e posibil ca Samsung sa lanseze si o varianta clasica fara ecranul curbat sau sa renunte definitiv la acest model. Deocamdata sunt doar zvonuri.

Un alt aspect il reprezinta chipseturile cu care noile Galaxy S8 vor fi echipate: un model Exynos dezvoltat de Samsung, probabil, prin procesul tehnologic 10nm pentru piata din Coreea de Sud, respectiv Snapdragon 835 pe varianta internationala. Ar mai trebui sa ne asteptam la cel putin 6GB memorie RAM si 32 / 64 / 128GB memorie interna, alaturi de un slot micro SD.

Tot aceste imagini sugereaza ca vor sosi cu mufa jack de 3.5mm, ceva de care lumea inca prefera sa beneficieze pe un smartphone. Telefoanele vor rula Android 7.1.1 Nougat, cu o versiune noua de TouchWiz UX simplificata si, e posibil, sa vedem un asistent virtual (inteligenta artificiala), ceva ce pare a fi noul trend pe smartphone-urile de anul acesta, dar si o functie similara cu Windows Continuum.

Cam acestea ar fi informatiile despre urmatoarele varfuri de gama, pe care Samsung Electronics le pregateste de lansare primavara aceasta.

Pareri?