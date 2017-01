Samsung Odyssey, primul lor notebook dedicat zonei de gaming este o bestie

Samsung Electronics a lansat la CES 2017 un nou notebook si primul de gaming denumit Odyssey, cu performanțe de mare putere si de afisare dinamica. Disponibil in variante cu ecran de 17,3 inci si 15,6 inci, Samsung Odyssey dispune de un design elegant si caracteristici premium pentru a oferi o experienta de joc cat mai buna tuturor gamerilor.

Ambele modele dispun de un procesor Intel Core i7 pe arhitectura Kaby Lake si o rezolutie Full HD, insa varianta de 15,6″ vine echipata cu o placa video NVIDIA GTX 1050 si va putea fi configurata cu pana la 64GB RAM si 1TB spatiu de stocare.

Modelul cel mai mic (15,6″) vine cu 32GB de memorie RAM DDR4 si un SSD de 256GB + 1TB HDD, pe cand modelul cel mare (17,3″) vine cu 64GB de memorie RAM DDR4 si un SSD de 512GB + 1TB HDD.

Ce mi se pare interesant e sistemul de racire al notebook-ului, una dintre caracteristicile sale cele mai interesante, avand o tehnologie de ventilatie viu colorata numita — HexaFlow, poziționata pe partea inferioara a dispozitivului. Acest lucru poate fi, de asemenea, deschis pentru a avea acces la stocare si memorie pentru unele upgrade-uri.

Ambele laptop-uri Odyssey dispun de o tastatura iluminata LED din spate, dar modelul de 17,3 inch ofera culori RGB foarte interesante, care ajuta gameri pe timpul noptii sau in interiorul locatiilor unde luminozitatea este scazuta.

Samsung Odyssey in varianta de 15.6″ ar urma sa fie lansata undeva in luna februarie, cu un pret de pornire de 1.200$, iar varianta de 17,3″ care vine cu cele mai bune specificatii, ar urma sa fie lansata mai tarziu, avand un pret mult mai mare fata de versiunea mai mica. Laptopurile vor fi disponibile in variante pe negru sau alb.