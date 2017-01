Bateria este cauza exploziilor telefoanelor Galaxy Note 7 (Verdict pe surse)

Suntem deja in 2017, iar compania Samsung Electronics inca se lasa asteptata in ceea ce priveste verdictul oficial final al investigatiilor cu privire la cauza exploziilor multiple ale telefoanelor Galaxy Note 7, de-acum restrase de pe piata.

Conform unei surse apropiate companiei si citata de Reuters, bateria este cauza exploziilor telefoanelor Galaxy Note 7, la care se adauga si o problema a software-ului care nu ar fi reusit sa opreasca supra-incalzirea bateriei, ajungandu-se la ceea ce am fost martori cu totii.

Pe data de 15 ianuarie 2017, un oficial din industrie apropiat companiei Samsung, ar fi declarat publicatiei sud-coreene ChoSun Online, ca bateria ar fi principalul motiv al cauzei exploziilor datorita lipsei spatiului in care a fost montata aceasta. In plus, softul care ar fi trebuit sa opreasca functionarea gadgeturilor Note 7 atunci cand bateria se supra-incalzea nu a functionat nici el in parametri normali.

Raspunsul oficial cu privire la acest caz va fi facut public de catre Koh Dong-jin, head of Samsung’s mobile business pe data de 23 ianuarie, in cadrul unei conferinte cu presa. Data la care compania sud-coreeana va avea un raspuns definitiv din partea celor insarcinati sa investigheze acest caz.

Pentru a-si asigura clientii de siguranta telefoanelor Galaxy, Samsung trebuie sa clarifice aceasta problema o data pentru totdeauna, mai ales ca urmeaza sa lanseze pe piata noul Galaxy S8, varful de gama al companiei pe anul in curs, model ce promite foarte mult conform imaginilor scurse deja in mediul online, cu mult inainte de lansarea oficiala.

Cu toate ca Samsung a primit o lovitura puternica pe segmentul smartphone-urilor, profitul companiei pe 2016 este in crestere. Acest lucru se datoreaza cresterii pretului chipset-urilor si al adoptarii tehnologiei OLED de tot mai multi producatori de electronice, segmente la care producatorul sud-coreean exceleaza.