Moto X Play si Moto Z Play, update la Android 7.0 si evenimentul Motorola de la MWC

Zilele acestea Motorola (brand aflat acum sub umbrela celor de la Lenovo) a facut mai multe anunturi cu privire la actualizarea software-ului telefoanelor Moto X Play si Moto Z Play la versiunea Android Nougat, dar si la evenimentul lor de presa care va avea loc la Mobile World Congress 2017.

In ceea ce privesc actualizarile de software, iata ca, cei de la Motorola Germania, au confirmat update-ul la Nougat printr-un raspuns la intrebarea unui utilizator pe contul oficial de pe Twitter.

Din spusele lor telefoanele Moto X Play din Europa ar trebui sa primeasca Android Nougat pana la finalul lunii ianuarie, doar ca va beneficia de upgrade numai versiunea SIM, astfel in unele locuri acesta va mai dura.

Un lucru neclar este versiunea de Android Nougat pe care o va primii X Play, cel aparut in benchmark-uri avand Android 7.1.1.

Dupa cum am spus in debutul articolului, si Moto Z Play va primii update la Android Nougat, la fel ca in cazul telefonului amintit mai sus, upgrade-ul ar trebuii sa vina pana la finele lunii ianuarie, pentru inceput in Germania (dar, cel mai probabil, si in Uniunea Europeana). Primele care vor avea soft-ul la zi sunt device-urile deblocate urmand ca mai apoi si cele blocate in reteaua operatorilor sa beneficieze de Nougat.

Cei de la Motorola au mai anuntat si data evenimentului lor din Barcelona, in cadrul MWC. Acesta va avea loc pe data de 26 februarie, la ora locala 16:30 (18:30, ora Romaniei). Zvonurile spun ca aici va debuta noua serie de telefoane, Moto G5, varianta mai mare, G5 Plus, fiind aparuta deja in cateva imagini. Daca e sa ne luam dupa strategia Motorola aplicata in trecut, ar trebuii sa vedem si un model G5 “de buget”.

Se pare ca Moto G5 Plus va venii cu un ecran 1.080p de 5.5 inci, o camera principala de 13MP si una frontala de 5MP, sub capota ar trebuii sa avem un chipset Snapdragon 625 tactat la 4GB RAM, o stocare interna de 32GB si un alimentator de 3,080 mAh, acesta va rula desigur Android Nougat.