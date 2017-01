De ce lanseaza HTC un phablet ca U Ultra tocmai acum?

Probabil, ca cei pasionati de tehnologie, au aflat deja de lansarea noii game de telefoane HTC U, gama care include si un phablet denumit U Ultra, tip de gadget de care producatorul taiwanez s-a cam ferit in ultimii ani. De fapt, nu a mai lansat un astfel de model de la HTC One Max incoace, adica, de mai bine de 3 ani de zile.

De ce tocmai acum?

Va spunem noi, de ce! Cu unul dintre cele mai bune produse pe 2016 — Samsung Galaxy Note 7 — iesit prematur din scena, HTC s-a gandit ca ar fi o idee foarte buna sa capitalizeze pe necazul concurentei lansand un astfel de gadget de mari dimensiuni, unul care sa se apropie ca design si functionalitate de ceea ce oferea Galaxy Note 7 anul trecut. Mai putin acel stylus, din motive evidente probabil. Stiti vorba aia: “Necazul unora, bucuria altora!”

Lansarea seriei HTC U este un risc calculat din punctul nostru de vedere. In cazul in care nu prinde gama aceasta va disparea de pe piata pana la finele anului, dar daca prinde, ea, poate atrage clienti noi din zona de phablet, un segment de piata plin de clienti confuzi in acest moment.

In plus, daca pe la jumatatea anului HTC reuseste sa introduca in piata si primul smartphone cu o carcasa unibody din sticla de safir asa cum a promis ieri in conferinta de presa — un U Ultra editie speciala (Apple a dorit sa lanseze de ceva timp un astfel de produs in intregime din safir, dar s-a lovit de probleme tehnice si a renuntat in a-l mai produce), taiwanezii s-ar putea reintoarce pe un profit destul de frumusel in 2017. E stiut faptul ca HTC nu trece prin cele mai bune momente in ultima perioada, business-ul lor cu telefoane e in pierdere sau pe zero profit, insa nu acelasi lucru se poate spune despre segmentul VR.

Ramane de vazut cum vor reusi cei de la HTC sa convinga publicul si analistii IT din piata ca produsul lor merita sa inlocuiasca un model precum Galaxy Note 7 si eventual sa mai “fure” clienti din zona celor care acum prefera iPhone Plusul.

Credeti ca HTC va reusi ca capitalizeze de pe urma fiascoului celor de la Samsung cu acest HTC U Ultra?