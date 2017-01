LG pregateste primul telefon pliabil

In ultima vreme vedem tot mai multe patente depuse de competitori mari din lumea tehnologiei, precum: Samsung, LG sau Apple, in incercarea lor de a ghicii si breveta urmatorul trend in materie de dispozitive mobile.

Iata ca saptamana aceasta LG a mai inregistrat un patent pentru un telefon pliabil. Acesta ar urma sa se plieze pe verticala, practic este un hibrid telefon-tableta, mai exact, cand este inchis avem un telefon si cand il deschidem devine o tableta.

Din graficul brevetului deducem ca vom avea doua ecrane tactile atat pe fata cat si pe spate, in timp ce portiunea de pe mijloc pentru indoirea device-ului ar putea fi folosita ca un controler pentru muzica sau ca o bara rezervata notificarilor.

Pe partea din spate, langa ecran, putem observa o camera, un flash, un scaner de amprente si butonul power. In imagini mai vedem si ca dispozitivul de la LG ar urma sa dea voie utilizatorului sa il foloseasca pozitionat in modul “cort”, precum Zenbook-urile de la Asus.

Nu avem, deocamdata, informatii, cum ca LG ar produce deja acest device, dar un lucru este cert, 2017 este anul dispozitivelor flexibile.

