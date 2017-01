LG X300 anuntat cu Nougat si un display de 5″ HD

LG a lansat astazi in cadrul unui eveniment care a avut in Coreea de Sud smartphone-ul de buget LG X300, orientat catre adolescenti in special.

Smartphone-ul LG X300 vine cu un ecran LCD HD de 5 inci, procesor quad-core Snapdragon 425 tactat la frecventa de 1.4GHz si ajutat de 2GB de memorie RAM, avand un GPU Adreno 308. Memoria interna a acestui smartphone este de 16GB spatiu de stocare, care poate fi extinsa cu ajutorul unui card microSD.

Acesta prezinta o camera de 13MP pe partea din spate, cu blit LED si autofocus, avand localizat si un senzor de amprente ce ajuta la pornirea si oprirea smartphone-ului. De asemenea, avem si o camera frontala de 5MP numai buna pentru iubitori de selfie-uri.

LG X300 ruleaza sistemul de operare Android 7.o Nougat, avand o baterie de 2.500 mAh ce incearca sa tina cat mai mult telefonul in ‘’viata’’, dar avand in vedere hardware-ul modest, poate fi suficienta.

De asemenea, textura capacului acestuia asigura o aderenta buna, iar mufa audio de 3,5 mm este situata in partea de jos, mufa de care utilizatorii inca par sa aiba nevoie cand vine vorba de un smartphone.

Acesta vine pe urmatoarele culori: argintiu si albastru inchis.

Mai jos aveti o lista cu restul de specificatii:

4G LTE

Wi-Fi b / g / n

Bluetooth 4.2

NFC

GPS

Scanner de amprente

Cantareste 142 de grame si 8.1 mm grosime

Pretul telefonului LG X300 este de 215 dolari, fiind disponibil momentan doar in Coreea de Sud, dar, cel mai probabil, il vom vedea si in alte regiuni de pe glob, cum ar fi pietele emergente din America Latina sau Africa.