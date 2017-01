LG Watch Style si Watch Sport, noi gadgeturi cu Android Wear lansate in parteneriat cu Google

Dupa mai multe amanari, Google a anuntat in sfarsit data lansarii oficiale a actualizarii la Android Wear 2.0, si anume 9 februarie. Desigur ca in cadrul lansarii vor debuta si mult asteptatele smartwatch-uri ale companiei americane.

Surprinzator este faptul ca ceasurile inteligente nu vor fi lansate sub brandul Google, nici macar sub numele Pixel, asa cum se zvonea in ultima vreme. Se pare ca ceasurile vor fi dezvoltate in colaborare cu LG, acestea numindu-se LG Watch Sport si LG Watch Style, cel din urma fiind varianta premium.

LG Watch Sport ar urma sa vina cu un ecran de 1.38 inci circular OLED, 768MB RAM, o stocare interna de 4GB si o baterie de 430 mAh. Ceasul va avea Wi-Fi,Bluetooth, 3G, 4G, GPS si compatibilitate NFC, acesta urmand sa permita utilizatorului efectuarea de plati doar dintr-o singura atingere prin Android Pay. Dispozitivul mai vine cu un senzor de puls si desigur cu certificare IP68 pentru rezistenta la apa si praf. Acesta are o grosime de 14.2mm si va venii in doua variante de culori: Titanium si Dark blue.

Pe de alta parte, LG Watch Style, dupa cum spune si numele, e axat pe stil. Acesta avand curea detasabila, astfel putand sa iti alegi cureaua potrivita stilului tau dintre cele patru variante de culoare: Titanium, Silver si Rose Gold. Watch Style nu va avea 3G, 4G, GPS, NFC sau senzor de puls. Acesta va avea certificare IP67 pentru rezistenta la apa si praf. Ecranul va fi unul de tip P-OLED cu o diagonala de 1.2 inci. Pe parte de memorie, acesta are 512MB RAM si o stocare de 4GB, precum si o baterie de 240 mAh. LG Watch Style va masura 10.8mm grosime. Probabil ati observat deja diferentele majore de specificatii dintre cele doua ceasuri, astfel ca va exista si o diferenta importanta de pret.

Ambele ceasuri vor fi anuntate in cadrul evenimentului de pe 9 februarie, urmand ca incepand cu 10 februarie sa fie disponibile in magazinele din USA. Dispozitivele ar trebui sa apara si pe restul mapamondului pana la sfarsitul lui martie. In poza de mai sus puteti vedea o randare a ceasurilor si se zvoneste ca acesta ar fi si designul final.

Ambele ceasuri vor dispune de un buton de tip “crown” (coroana) pentru o navigare rapida. In plus, acestea mai vin si cu functia de recunoastere a scrisului de mana. Asa cum va asteptati, odata cu noua versiune Android Wear la bord, vor dispune si de Google Assistant (asistentul virtual).

Credeti ca, colaborarea dintre Google si LG va fi una de succes pe zona de smartwatch?

sursa: @evleaks