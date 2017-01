Nokia P1, varful de gama cu Snapdragon 835, 6GB RAM si Android Nougat

Se zvoneste de cateva saptamani ca primul varf de gama sub brandul Nokia va fi anuntat in prima jumatate a acestui an, iar Mobile World Congress 2017 pare a fi scena cea mai potrivita pentru lansarea unui astfel de smartphone cu Android.

Telefonul ar purta denumirea Nokia P1 (nume de cod) si ar fi construit pentru HMD Global in uzinele Foxconn. avand ca reper de design modelul Sharp Aquos XX3.

In ceea ce priveste lista de specificatii tehnice, se vorbeste, despre un telefon cu ecran IGZO de 5.3″ protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 5. De asemenea, e de asteptat ca telefonul sa fie echipat cu cel mai nou chipset Qualcomm, si anume, Snapdragon 835, cu 6GB memorie RAM, 128 / 256 GB memorie interna, baterie de 3.500 mAh, tehnologie de incarcare rapida a acesteia, o camera principala pe spate de 22.6MP cu lentile Carl Zeiss, un senzor pentru amprente amplasat pe partea laterala dreapta si va rula sistemul de operare mobil — Android Nougat.

HMD Global va comercializa acest model de smartphone in doua variante: cu carcasa ceramica si caracasa din sticla, ambele cu rama metalica si rezistenta la apa (certificare IP 55 / IP 57).

Pretul telefonului Nokia P1 va fi de 800$ in varianta cu 128GB memorie interna, respectiv 950$ modelul cu 256GB.