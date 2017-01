Sapte predictii tehnologice pentru anul 2017, din partea lui Jeff Clarke (Dell)

Într-un mod sau altul, pentru a putea inova sau produce gadgeturi pe care oamenii să le adopte în viitor ai nevoie de viziune, de capacitatea de a intui ce anume ar putea deveni un trend în materie de tehnologie, nu-i așa?

Săptămâna aceasta avem parte de o serie de predicții făcute de Jeff Clarke, vice-chairman of Operations and president of Client Solutions la Dell, care prevede un viitor interesant, atât în zona spațiilor de lucru (office), a segmentului Internet of Things, cît și pe zona medicală a viitorului pe termen scurt.

Dacă aţi putea prezice viitorul, cum aţi face lucrurile altfel? Când am discutat cu factorii de decizie din cadrul companiilor din întreaga lume, 66% au declarat că intensa competiţie din partea start-up-urilor digitale îi motivează să investească în infrastructura IT şi în leadershipul abilităţilor digitale.

E de înţeles de ce. Ultimii câţiva ani au fost cel puţin tumultuoşi. Fiecare Blockbuster are Netflix-ul lui. Aşteptaţi-vă la şi mai multe evenimente disruptive. Companiile cu prezenţă bine definită sunt depăşite ca manevrabilitate şi inovaţie de start-up-urile digitale în întreaga lume. Aproape una din două companii nici măcar nu ştie dacă va mai exista într-un orizont de trei până la cinci ani.

Însă, în mijlocul acestor fenomene disruptive există oportunităţi- şi încă multe. Mai jos sunt prezentate şapte tendinţe pentru 2017 şi dincolo de acest an (şapte fiind o cifră cu noroc). Fără îndoială că unele dintre aceste tendinţe vor schimba modul de desfăşurare al afacerilor, de la extremitatea afacerii către miezul ei şi apoi către cloud.

Predicţia 1: Creativitatea devine tendinţă predominantă

Anul 2017 va semnala democratizarea creativităţii. Foarte curând, creatorii vor putea să-şi împletească „magia” cu o formă super puternică de tehnologie – iar, în timp, această tehnologie va fi adoptată de straturile mai largi ale populaţiei.

Constructorii şi arhitecţii se vor duce la locaţiile proiectelor de construcţii şi îşi vor folosi dispozitivele ca să vizualizeze modele la scară completă ale construcţiilor înainte de începerea efectivă a lucrului. Cei care creează din plăcere îşi vor vizualiza creaţiile cu o răsucire de buton, o plimbare a degetului pe ecran sau câteva litere scrise cu creionul tactil. Folosind mai degrabă atingerea decât clasicul „point and click” al mouse-ului, copiii îşi vor croi drum printre minele periculoase din Minecraft.

Predicţia 2: Pregătirea pentru altă lume

67% dintre respondenţii din cadrul studiului nostru global Future Workforce au declarat oficial că sunt dispuşi să utilizeze produse de realitate augmentată/realitate virtuală în vieţile lor profesionale. În următorii câţiva ani, aşteptaţi-vă ca realitatea augmentată/realitatea virtuală să atingă un punct de cotitură.

Dispozitivele hands-free vor introduce oamenii în universuri paralele, în care imaginaţia va fi singura lor limitare. Vor deprinde noi abilităţi, vor furniza servicii şi vor intra în contact cu alţi oameni, fără să sufere limitările de timp şi de costuri ale mediilor fizice.

Estomparea graniţelor dintre lumea fizică şi cea virtuală ar putea încununa sfârşitul cursurilor clasice, al caietelor de clasă şi al chinuitoarelor operaţiuni de luare de notiţe, prin transformarea educaţiei într-un proces viu cu ajutorul unor simţuri precum cel tactil.

Poate că acum jocul Pokemon Go atrage zilnic 700.000 de jucători noi, însă realitatea augmentată şi cea virtuală vor însemna mult mai mult decât nişte simple jocuri.

Predicţia 3: Securizaţi-vă instalaţiile casnice

V-aţi auzit recent mecanicul auto spunându-vă că maşina dumneavoastră are nevoie de o actualizare software? Ei bine, aţi auzit bine. În epoca lumii interconectate, practic orice lucru care dispune de o adresă IP poate fi atacat. Iar incidentul din 2015 cu modelul Jeep Cherokee serveşte drept exemplu grăitor.

Aşteptaţi-vă în acest an ca perimetrul de atac să se extindă şi să cuprindă şi alte zone de activitate în afara reţelei IT. Înţelegerea faptului că de protecţie au nevoie nu doar datele dumneavoastră, ci şi obiectele precum infrastructura sanitară, de ventilaţie şi de aer condiţionat (HVAC) va reprezenta un şoc cu efect de trezire la realitate pentru companiile care vor să meargă mai departe.

Predicţia 4: Bla-bla-ul 5K…

Generaţia actuală nu se mai mulţumeşte cu al doilea cel mai bun lucru. De ce? Deoarece ne-am obişnuit să înaintăm cu viteze de 150 de kilometri la oră. Echipele de cercetare-dezvoltare muncesc până la epuizare ca să-şi surprindă şi încânte clienţii. Şi tocmai când oamenii credeau că rezoluţia 5K o va înlocui pe cea 4K drept următor standard al industriei, au şi apărut zvonuri despre ecrane mari cu rezoluţie dublă.

În 2017, experienţele oamenilor legate de universul vizual color vor fi actualizate şi mai mult, până ce lumea reală va arăta ştearsă prin comparaţie.

Predicţia 5: Directorul IoT

Directori de diverse categorii apar permanent peste tot. La modă au ajuns directorii pentru mediul digital (Chief Digital Officers) însă acum a apărut la orizont o nouă funcție de director, responsabilă cu IoT (Chief IoT Officer).

De ce avem nevoie de ei? Deoarece companiile se vor trezi sub o presiune tot mai mare de a acoperi prăpastia care se adânceşte între IT şi zona de operaţiuni.

În tentativa de a îmbunătăţi eficienţa şi amortizarea investiţiilor, noul director IoT va lucra cu toată lumea din organizaţie, de la directorii de facilităţi şi producţie, la directorii IT şi cei generali.

Ei vor fi agenţii schimbării, responsabili pentru aducerea companiilor în universul celei de-a Patra Revoluţii Industriale, un univers care vibrează în ritmul celor opt miliarde de dispozitive conectate existente astăzi pe planetă (până în 2031 previziunile arată că acest număr va creşte la peste 200 miliarde dispozitive – de 25 de ori mai multe decât totalul populaţiei umane de pe planetă). Interesantă slujbă!

Predicţia 6: Prevenirea e mai bună decât tratamentul

Orice doctor vă poate spune că prevenirea e mai bună decât tratarea unei boli. Iar acum, grație fenomenului de machine learning, ne putem da seama când o anumită tehnologie este pe punctul de a apărea înainte ca aceasta să se petreacă efectiv, şi putem aborda acest lucru cu rapiditate. Cu ajutorul tehnologiei de auto-vindecare, companiile pot folosi talentele umane în proiecte IT mai strategice, în loc să le utilizeze la repararea serviciilor care au suferit daune.

IDC prevede că, până în 2020, aproape 20% din toate procesele operaţionale se vor trata singure de diverse probleme apărute şi se vor educa singure. Un astfel de proces reprezintă mult mai puţine focare de incendiu de stins de către oameni.

Predicţia 7: Maşinile şi bolurile lor de cristal

Nu constituie un secret faptul că firmele – şi oamenii – se chinuie să se descurce cu volumele imense de date aflate acum online. Însă, trebuie să vă ţineţi bine – datele la scară mare vor ajuta în curând maşinile să înţeleagă lucruri în modalităţi cu totul noi. De exemplu, MIT tocmai face ceva cu adevărat inteligent privind percepţia vizuală. Prin obligarea maşinilor să urmărească seriale TV populare precum The Office şi Desperate Housewives, acestea învaţă să previzioneze comportamentele umane.

Cercetătorii de la MIT consideră că percepţia maşinilor va revoluţiona industrii în cadrul cărora se pot obţine informaţii preţioase din volume mari de date. De exemplu, vederea computerizată poate deveni o procedură mai precisă şi mai permisivă din punct de vedere al costurilor pentru efectuarea de investigaţii imagistice asupra oamenilor pentru depistarea unor probleme medicale. Cu timpul, maşinile vor începe să aplice ceea ce au învăţat în diverse modalităţi şi domenii – fapt care le va permite să înveţe din texte sau lumi virtuale.

“Interesante lucruri! Poate că peste câţiva ani voi lăsa maşinile să scrie astfel de predicţii, în vreme ce eu urmăresc alte episoade din The Office (Desperate Housewives nu reprezintă genul meu favorit de serial)”, a declarat în încheiere Jeff Clarke.