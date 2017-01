Procesor Snapdragon 625 pe noua versiune Redmi Note 4

Chinezii de la Xiaomi au lansat astazi o noua versiune a lui Redmi Note 4. Aceasta vine cu un chipset Snapdragon 625, spre deosebire de Helio X20 de pe varianta din China disponibila si pe piata din Romania.

Noul Redmi Note 4 va fi mai intai comercializat in Asia (India), unde Xiaomi a avut un real succes anul trecut, mai ales cu seria Redmi. Aceasta lansare in zona orientala poate sugera o viitoare lansare si in restul lumii.

Telefonul vine, dupa cum am spus in debutul articolului, cu un chipset Snapdragon 625, ecranul este unul de 5.5 inci IPS LCD (ceea ce inseamna ca vom avea unghiuri largi de vizualizare) cu sticla curbata 2.5D. Pe parte de memorie, device-ul vine in trei variante: una cu 2GB RAM si stocare de 32GB, una tactata la 4GB RAM si stocare de 32GB si, desigur, o varianta premium de 4GB RAM si stocare interna de 64GB.

Camerele raman identice pe ambele modele, cea principala vine cu 13MP, autofocus pentru detectarea fetei (PDAF) si un LED flash, iar cea frontala este de 5MP. Varianta cu Snapdragon mai dispune si de slot dual sim, un cititor de amprente, conexiune 4G VoLTE si, nu in ultimul rand, o baterie uriasa de 4,100mAh. Xiaomi Redmi Note 4 ruleaza interfata MIUI 8 care la baza este Android 6.0 Marshmallow.

Preturile pentru Xiaomi Redmi Note 4 sunt urmatoarele: 146$ pentru varianta cu 2GB RAM si 32 GB stocare, 161$ pentru cea cu 3GB RAM si 32GB memorie interna, iar varianta de top cu 4GB RAM si 64GB stocare ar trebui sa coste 190$. Variantele de culoare disponibile sunt auriu, dark gray (gri inchis) si negru. Xiaomi Redmi Note 4 urmeaza sa fie disponibil incepand cu 23 ianuarie de la orele 12:00 pe Mi.com si Flipkart.

Voi ce credeti? Xiaomi Redmi Note 4 merita sa fie lansat si in restul tarilor?