Apple cere 1 miliard $ despagubiri celui mai mare producator de chipseturi. Raspunsul Qualcomm!

Apple Inc da in judecata cel mai mare producator de chipset-uri pentru terminalele mobile si cere despagubiri de aproximativ 1 miliard de dolari, pentru practici neloiale in ceea ce priveste licentierea patentelor Qualcomm. 1 miliard pare a fi cifra preferata a celor de la Apple, aceeasi despagubire fiind ceruta in trecut si celor de la Samsung Electronics.

Cu cateva zile in urma Comisia Federala de Comert din Statele Unite dadea in judecata Qualcomm pentru licentieri preferentiale, iar la doar cateva zile distanta Apple face acelasi lucru pe motivul ca tehnologia pe care Qualcomm o licentiaza nu este ceva nou inventat de ei, si ca nu au dreptul sa taxeze preferential producatorii de smartphone-uri, astfel cer in tribunal despagubiri de pana la 1 miliard de dolari.

Apple mai spune ca a incercat in ultimii ani sa ajunga la o intelegere pe cale amiabila cu Qualcomm, insa acestia au refuzat acest lucru, motiv pentru care s-au simtit nevoiti sa recurga la a da in judecata producatorul de chipuri.

Intre timp, Qualcomm a raspuns acestor acuzatii, spunand ca:

“Cu toate ca, inca suntem in procedura de a analiza plangerea facuta de Apple, este limpede ca cele pretinse de companie sunt acuzatii nefondate. In mod intentionat Apple a caracterizat gresit intelegerile si negocierile cu noi, precum si valoarea nenumaratelor brevete tehnologice inregistrate pana in prezent, pe care de altfel continuam sa le punem la dispozitia producatorilor de smartphone-uri prin metoda de licentiere a inventiilor noastre. Apple continua sa incurajeze atacurile comisiilor de reglementare asupra afacerilor Qualcomm in diferite jurisdictii de pe glob, prin denaturarea adevarului si ascunderea anumitor informatii. Apreciem oportunitatea de a ne putea exprima parerea in tribunal, unde avem posibilitatea sa demonstram aceste practici ale celor de la Apple”, a declarat Don Rosenberg, executive vice president and general counsel, Qualcomm.

Compania Apple ar fi nemultumita de faptul ca Qualcomm ii taxeaza mai mult (per gadget produs) ca pe restul producatorilor din piata , in timp ce Qualcomm se apara, spunand ca Apple ascunde adevarul atunci cand face acuzatii, incurajand astfel organele de reglementare sa ia decizii pripite care afecteaza afacerile companiei producatoare de chipuri din siliciu.

Intr-un top al celor mai inovatoare companii din 2016, Apple nu a reusit sa se claseze in primele 10 companii IT, in schimb Qualcomm se claseaza pe locul 4 in acest top, cu nu mai putin de 2.897 de brevete de inventie primite pe parcursul anului trecut.