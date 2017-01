Huawei P10, ar putea arata asa. Cum vi se pare?

Huawei va face, probabil, oficial P10 in cadrul conferintei sale de presa la Mobile World Congress 2017, in Barcelona, de pe data de 26 februarie. Astfel, incepem sa vedem tot mai multe scurgeri de informatii despre acest dispozitiv pe masura ce ne apropiem de aceasta data.

O serie de imagini cu Huawei P10 au fost publicate pe o retea de socializare, lansand totodata tot felul de zvonuri referitoare la design si caracteristici. In primul rand, avem doua imagini, prima arata partea din fata a lui P10 si alta care arata partea din spate a telefonului.

In cazul in care fotografiile sunt reale, atunci ei dovedesc ca Huawei a decis sa mute senzorul de amprenta digitala de pe partea din fata, cel mai probabil, sub butonul Home.

Pe partea din spate avem caracteristici impresionante, configuratie Dual-Camera de fotografiat cu lentile Leica, care a fost introduse pe predecesorul sau Huawei P9. Exista, de asemenea, un dual LED flash langa camerele de luat vederi, precum și o focalizare automata cu laser.

P10 va fi aparent lansat in martie sau aprilie 2017, cu chipset-ul Kirin 960 ajutat de 6GB memorie RAM.

Huawei P10 este de asteptat sa vina cu display curbat de 5,5 inch, care suporta Quad HD (2.560 x 1.440 pixeli). Design-ul lui P10 se aseamana puternic cu modelul anterior P9, in afara de faptul ca ii lipsește senzorul de amprenta digitala de pe partea din spate.

Huawei P10 ruleaza deja Android 7.0 Nougat, dar, pana in momentul in care se lanseaza, speram sa primeasca update la Android 7.1.1.