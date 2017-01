Lansarea telefonului Galaxy S8 va avea loc dupa MWC 2017

O multime de fani Samsung asteapta cu nerabdare anuntul oficial al lansarii lui Galaxy S8, care, se presupune, a fi dezvaluit in februarie la congresul anual Mobile World, din Barcelona. Sau cel putin asa credea majoritatea!

Aparent, Galaxy S8 nu va participa la MWC 2017, potrivit unor surse apropiate producatorului.

In schimb, Samsung Electronics, va organiza propriul sau eveniment exclusivist pentru Galaxy S8 — Samsung Unpacked, in locatia de acum obisnuita, si anume, la New York. Data este deocamdata necunoscuta, dar ce pot sa va spun este ca va avea loc undeva in jurul ultimei saptamani a lunii martie 2017.

Se presupune ca Galaxy S8 ar veni cu un display Super AMOLED de 5,7 inci, protejat de Corning Gorilla Glass 5, avand un procesor Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 si un GPU Adreno 540, ajutat de 6 sau 8GB de RAM. Memoria interna ar putea fi de 64 / 128 GB, si ar beneficia si de un slot de card microSD.

Camera de pe spate va avea blit dual LED, detectare autofocus, auto HDR si va putea filma 4K, de asemenea, camera frontala va avea 8MP si va avea o serie de inbunatatiri, facand selfie-urile mult mai clare si mai reusite. Conform zvonurilor S8 va avea o baterie de 3.000 mAh, de asemenea, va rula Android 7.1.1 cel mai probabil si, se zvoneste, ca ar putea beneficia de o functie similara cu Windows Continuum.

E posibil ca smartphone-ul sa vina pe urmatoarele culori : Negru, Alb, Auriu, Argintiu si Rose Gold.