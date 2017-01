Rezultatul investigatiilor confirma defectul bateriilor Galaxy Note 7

In toamna anului trecut Samsung Electronics se confrunta cu una din cele mai mari probleme, si anume, cu faptul ca Galaxy Note 7 sau lua foc la intamplare in diferite colturi de pe glob. Problema a fost atat de grava, incat Samsung a trebuit nu numai sa opreasca productia acestui gadget, dar si sa retraga din mainile clientilor cele peste 3 milioane de unitati vandute, pentru a asigura siguranta clientilor sai. In momentul de fata 96% dintre aceste produse au fost deja retrase din piata, anunta Samsung.

Cu toate ca se stia in mare care este problema cu aceste Galaxy Note 7 care explodau efectiv, Samsung a cerut o investigatie amanuntita (inclusiv una independenta, realizata de oameni din exteriorul companiei), pentru a se asigura ca acest lucru nu se va repeta pe viitor.

Astfel, in cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc in Coreea de Sud, in jurul orei 4 dimineata (ora Romaniei), Samsung Electronics Co Ltd, prin vocea sefului ei Koh Dong-jin, a anuntat ca, cauza retragerii produsului din comert s-a datorat unor proceduri de fabricatie defectuoase. Asadar, ambele modele de baterii (produse de doi furnizori diferiti) ce au echipat phablet-ul Galaxy Note 7, au contribuit la una din cele mai mari retrageri din istoria industriei mobile.

Koh a mai anuntat ca producatorul sud coreean nu va lansa modelul Galaxy S8 in cadrul Mobile World Congress 2017, deoarece doresc sa se asigure ca noul lor varf de gama va oferi siguranta deplina clientilor companiei. Intrebat cand va fi lansat, acesta nu a dorit deocamdata sa faca comentarii pe acest subiect.

Revenind la conferinta de presa de astazi dimineata, Samsung a dat publicitatii un videoclip care arata cu exactitate cauza problemei, clip prin care Samsung reasigura clientii de telefoane Galaxy ca vor face tot ceea ce este posibil pentru a le oferi acestora siguranta deplina in utilizarea produselor Samsung.

Tot mai jos, gasiti si inregistrarea integrala a conferintei de presa, in care Samsung a explicat in detaliu cauzele, modul de testare a viitoarelor produse Galaxy, precum si nivelul de siguranta pe care compania il va asigura clientilor ei.