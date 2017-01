Concept design iPhone 8

Viitorul model iPhone 8 în viziunea lui Imran Taylor este unul rotunjit la colțuri, cu ecran curbat pe margini, adică edge-to-edge fără buton home, acesta fiind tactil direct integrat în ecran. Marginile negre de sus și jos rămân tocmai pentru a păstra linia designului lui iPhone 6, 6s sau iPhone7.

Acestea ar fi specificațiile pe care el le-a introdus în concept:

– High quality Gorrilla Glass

– Liquid metal frame

– 6.9mm thin

– 5.8 inch OLED edge to edge display

– Wireless Charging

– Touch ID built into display

– Second touch sensitive display on lower bezel

– Smart connector

– 10nm A11 chip

– Dual 12mp wide angle + telephoto lens

– 3D camera technology

Desigur, că ne-ar plăcea să vedem funcția de “Wireless Charging” pe viitorul model iPhone 8, însă nu credem că este posibilă momentan pentru Apple și ale sale dispozitive.

Cum vi se pare acest concept?