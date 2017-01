Galaxy Note 8, confirmat de seful diviziei mobile din cadrul Samsung

In cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc saptamana trecuta in Statele Unite si la care a participat D.J. Koh, seful divizie mobile din cadrul Samsung Electronics, acesta a confirmat ca producatorul sud coreean va continua sa produca si sa lanseze gadgeturi sub brandul Galaxy Note. Urmatorul model fiind Galaxy Note 8.

“Voi readuce pe piata un Galaxy Note 8 mai bun, mai sigur si foarte inovativ,” a declarat Koh pentru CNET.

Compania Samsung Electronics nu este pregatita sa renunte la gama sa Galaxy Note, deoarece, conform unor sondaje de opinie realizate de producator in randul detinatorilor de telefoane Galaxy Note dupa retragerea de pe piata a lui Galaxy Note 7, oamenii isi doresc in continuare sa detina un astfel de gadget, astfel ca a determinat Samsung sa produca un nou model anul acesta, chiar daca asupra acestei game planeaza un mare semn de intrebare, in ceea ce priveste siguranta lor.

Recent, Samsung a dat publicitatii un videoclip in care apar secvente din interiorul uzinelor Samsung, unde producatorul testeaza nivelul de siguranta si durabilitatea produselor sale. De asemenea, Samsung a anuntat ca a introdus alte cateva nivele de testare, precum scanarea cu raze X, incarcarea si descarcarea masiva a bateriilor sau extinderea testelor de stres si durabilitate, pentru a asigura calitatea produselor sale pe viitor. Acesta este si unul din motivele pentru care Galaxy S8 va intarzia sa apara pe piata.

Asadar, fanii gamei Galaxy Note au parte de o veste excelenta din partea sefului divizile mobile din cadrul Samsung. Galaxy Note 8 se va lansa, cel mai probabil, in toamna acestui an.