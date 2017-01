Huawei Honor 8 Review – Lux si performanta la pret moderat

Huawei Honor 8 Review.

Anul trecut Huawei urma sa produca pentru Google unul din produsele Nexus/Pixel, insa cele doua parti nu s-au inteles, deoarece Google nu dorea ca brandul Huawei sa apara pe noul gadget si astfel colaborarea a picat. In schimb, Huawei a anunta Honor 8, un smartphone cu are o serie de elemente similare cu cele de pe Google Pixel, facandu-l un telefon mobil interesant, mai ales ca pretul sau este mult mai mic comparativ cu al Pixelui.

Dar, haideti, sa vedem ce ne propune Huawei cu al sau Honor 8, smartphone care se situeaza undeva intre telefoanele de top si cele de nivel mediu, imbinand designul luxuriant cu performanta intr-un produs al carui pret e mai atractiv.

Aspect / Design

Construita din sticla si metal, carcasa telefonului Honor 8 beneficiaza de un design superb realizat din nu mai putin de 15 straturi de sticla care fac ca lumina sa se reflecte intr-un mod unic din aceasta carcasa. Sticla este usor curbata catre margini, astfel ca imbinarea cu rama metalica face ca aspectul telefonului sa fie deosebit. Telefonul este disponibil in variante pe culorile: alb perlat, albastru safir, negru si auriu.

In partea de jos a telefonului se regasesc jack-ul audio de 3.5mm, portul USB-C si difuzorul, iar in partea superioara portul infra rosu pentru telecomanda (prin care pot fi controlate televizorul si alte aparate elecrtronice si electrocasnice, multumita softului Smart Control 4.0) si microfonul pentru anularea zgomotului de fundal. Pe partea laterala dreapta se afla butonul Power si cel de volum (+/-), in timp ce pe partea stanga cum privim la ecran se afla slotul hibrid (nano SIM + micro SD). Pe spate se gasesc senzorul de amprente si camera duala cu blit, iar pe fata avem ear piece-ul, camera frontala si senzorul de proximitate. Acest smartphone nu dispune de butoane de meniu fizice.

Ecranul multi-tactil este de tip LTPS de 5.2” in diagonala si dispune de o densitate de 423 ppi si rezolutie Full HD. Unghiurile de vizibilitate sunt bune, iar culorile sunt calde, astfel ca experienta vizuala este placuta.

Sa mai mentionam ca telefonul cantareste 153 grame la cei 7.5mm si ca sta bine in mana, insa nu acelasi lucrul il putem spune despre carcasa din sticla, atunci cand smartphone-ul este lasat din mana, deoarece telefonul aluneca pe majoritatea suprafetelor pe care va fi asezat. Pe birou de exemplu, daca biroul este usor inclinat riscam ca telefonul sa alunece si sa cada pe jos. In timpul testelor m-am trezit de cateva ori cu smartphone-ul Honor 8 “plecand la plimbare”, alunecand usor de pe birou, de pe masa si alte supravete usor inclinate. In cazul acesta recomandam o husa din silicon sau vigilenta maxima.

Hardware

La capitolul hardware Huawei a echipat modelul Honor 8 cu procesorul octa-core HiSilicon Kirin 950 (4 nuclee Cortez-A72 de 2.3GHz + 4 nuclee Cortex-A53 de 1.8GHz) construit pe arhitectura 16nm, cu acceleratorul grafic mobil Mali-T880 MP4 si 4GB memorie RAM, astfel ca performanta telefonului in jocuri si multi-tasking este peste medie, spre nivelul telefoanelor de top.

In testele benchmark efectuate Huawei Honor 8 a realizat un scor de 94.441 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv un scor de 1.666 puncte single core si 5.428 puncte multi-core in aplicatia Geekbench 4.

In ceea ce priveste conectivitatea Honor 8 dispune de 4G LTE, doua sloturi SIM in varianta testata de noi (exista si un model single SIM), Bluetooth, Wi-Fi, NFC, infra rosu si USB de tip C.

Sunetul este redat decent de singurul difuzor amplasat in partea inferioara a telefonului, ascuns sub rama metalica decupata.

Software

Telefonul Honor 8 ruleaza Android Marshmallow cu interfata Emotion UI peste, astfel ca aduce o serie de functii unice utilizatorului cum ar fi posibilitatea de a adauga pana la 3 aplicatii ce pot fi accesate aproape instantaneu printr-un tap, dublu tap sau tap si tinut apasat pe senzorul de amprente. Senzor care este super rapid la raspuns — deblocheaza telefonul in doar 0.4 secunde. De asemnea, vine cu o functie de detectare a aplicatiilor care consuma energie din baterie, astfel ca, la nevoie, se poate activa un mod ‘Power saving’, salvand astfel energie pentru a putea fi utilizat o perioada mai indelungata de timp.

Emotion UI permite setarea a pana la 9 scurtaturi in bara de notificari dupa placul si nevoile posesorului telefonului.

De mentionat ca acest telefon va beneficia de upgrade la Android Nougta de luna aceasta (ianuarie 2017). Astfel ca la momentul achizitiei veti avea posibilitata de a face o actualizare de soft la noua versiune de Android.

Camera foto

Camera foto frontala dedicata selfie-urile dispune de un senzor de 8MP cu lentila cu unghi f/2.4 deschidere capabil sa realizeze fotografii de calitate.

Camera principala beneficiaza de acelasi tip de sistem de camera duala cu senzori de 12MP fiecare (unul color, celalalt monocrom), lentile cu deschidere f/2.2 si blit LED in doua tonuri, pe care l-am intalnit pe P9, varful gamei Huawei. Fotografiile realizate de acest setup sunt mai mult decat satisfacatoare, dupa cum se poate observa in galeria foto de mai jos, iar clipurile pot fi inregistrare in format maxim Full HD pana la 60 de cadre pe secunda (fps). Nu veti avea parte de filmari 4K. Pentru galeria foto la rezolutia reala, accesati acest link.

Bateria

Honor 8 beneficiaza de o baterie Litiu-Polimer de 3.000 mAh integrata (nedetasabila) in carcasa telefonului, baterie ce ii ofera o autonomie de pana la o zi de functionare in mod normal. Incarcarea ei de la 0 la 50% se efectueaza in doar 30 de minute, multumuta tehnologie de incarcare rapida si a portului USB-C de care dispune smartphone-ul. Nu e rau, ca in 30 de minute de asteptare cat incarca, sa poti apoi utiliza telefonul o jumatate de zi, nu?

Concluzie

Huawei Honor este un smartphone superb in ceea ce priveste designul, performeaza bine in jocuri multumita celor 4GB de RAM, a procesorului Kirin 950 si a acceleratorului grafic mobil Mali-T880 MP4, si ofera o autonomie de functionare de o zi, ceva ce orice utilizator isi doreste de la telefonul sau, adica linistea ca nu trebuie sa alerge dupa o sursa de curent pentru a reincarca telefonul in timpul zilei.

Pe langa toate aceste beneficii Honor 8 are si un pret mult mai atractiv, daca ar fi sa il comparam cu Google Pixel, un telefon cu care se asemenea foarte mult.

Plusuri:

design deosebit de frumos, luxos

autonomie de functionare buna

performeaza bine hardware

are port infra rosu

Minusuri:

un sigur difuzor

carcasa din sticla il face sa fie foarte alunecos

nu are radio FM

Huawei Honor 8 este disponibil in oferta magazinelor de retail la un pret care porneste de la 1.699 lei.