Telefonul LG G6 apare in prima imagine si-avem si cateva detalii hardware

LG G6 ar urma sa fie lansat in cadrul Mobile World Congress pe 26 februarie, acesta va putea iesi mai mult in evidenta, avand in vedere ca celalalt gigant din Corea, Samsung, nu isi va prezenta urmatorul flagship la acest eveniment.

G6 ar urma sa vina cu procesorul Snapdragon 821, un ecran gigant de 5.7 inci cu un aspect, cel putin neobisnuit, 2:1. LG aduce un terminal de tip edge-to-edge, ecranul acoperind mai bine de 90% din suprafata telefonului. Xiaomi Mi Mix ar fi in momentul de fata cel mai apropiat competitor pentru LG G6, chinezii de la Xiaomi mergand pe aceeasi reteta cu un ecran enorm, doar ca in cateva luni s-ar putea alatura bataliei si Samsung Galaxy S8, care, din ultimele zvonuri ar fi tot un telefon de tip all-screen. Din imaginea aparuta pe internet putem observa si faptul ca G6 ca avea colturi curbate.

Modularitatea de la predecesor G5 a fost abandonata, coreenii punand in acest an mai mult accent pe partea de design, astfel ca zvonurile sugereaza ca LG G6 va fi construit in intregime din sticla si metal. Telefonul ar urma sa aiba mufa jack pentru casti si se asteapta sa fie rezistent la apa. Si, desigur, dupa cum probabil va asteptati, bateria nu va mai fi detasabila.

LG G6 va pastra probabil si cateva caracteristici de la fratele sau mai mic, cum ar fi sistemul dual-camera si cititorul de amprente aflate pe spate.

Cei de la LG sunt in scadere pe piata telefoanelor dupa esecul de anul trecut cu G5 si al sau sistem modular de scoatere a bateriei care nu a prins la public.

Daca va fi sau nu va fi LG G6 un terminal demn de luat in calcul pentru topul telefoanelor de pe anul 2017, nu avem de unde sti, decat sa asteptam ca in luna ce urmeaza sa aflam raspunsul la MWC.

Voi ce credeti? Va reusii LG sa isi spele “pacatele” de anul trecut cu acest nou terminal?

sursa foto: TheVerge