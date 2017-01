Allview anunta M9 Connect, un telefon clasic cu buton de SOS

Allview a anuntat astazi lansarea pe piata a unui telefon mobil clasic, M9 Connect, care se remarca prin butonul de SOS cu care este dotat pentru cazurile de urgenta.

O sa va intrebati, poate chiar mirati, de ce un astfel de telefon mobil acum ca suntem in era smartphone-ului? Ei bine, Allview considera ca exista o piata a seniorilor, care gasesc inca util un telefon cu butoane fizice mari si lizibile pentru cineva cu o varsta mai inaintata.

”Este un telefon care se adreseaza indeosebi seniorilor, care pot sa apeleze usor la cei dragi cand se confrunta cu o situatie de urgenta prin butonul SOS. Chiar daca parintii sau bunicii ne sunt departe, ne place tot timpul sa-i stim in siguranta. Iar M9 Connect este un telefon gandit pentru adeptii telefoanelor clasice si adaptat nevoilor acestora”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

Butonul SOS poate fi configurat cu pana la 5 numere de telefon ce pot fi apelate in cazul in care utilizatorul are nevoie de ajutorul celor dragi. In cazul in care primul numar apelat nu raspunde, apelul este transferat automat catre al doilea numar. Procedura se repeta cu urmatoarele contacte de urgenta, pana cand unul dintre ele raspunde. In timpul apelurilor telefonice se transmite automat catre toate contactele apelate un sms cu coordonatele locatiei utilizatorului.

M9 Connect este un telefon Dual SIM ce ofera conectivitate 3G. Este echipat cu un acumulator de 1000mAh si ofera autonomie de durata: o incarcare completa va aduce 200 de minute de convorbire și pana la 200 de ore in stand-by.

M9 Connect este prevazut si cu aplicatiile de socializare Facebook Lite si WhatsApp.

Terminalul M9 Connect este disponibil de astazi, pe baza de precomanda, la pretul de 249 lei, iar livrarile vor incepe din 6 februarie 2017.