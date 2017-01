Pretul telefonului HTC U Ultra si U Play in Romania

Pretul telefonului HTC U Ultra si U Play recomandat de HTC Romania pentru piata locala.

Probabil, ca ati aflat din stirile noastre anterioare ca, la mijlocul acestei luni, HTC a lansat pe piata gama de telefoane U, care include in acest moment modelele HTC U Ultra si U Play, doua smartphone-uri a caror design este realizat din sticla si metal.

HTC U Ultra este modelul premium si vine cu 2 ecrane, cel de-al doilea fiind mai mult pentru notificari si pentru interactiunea cu asistentul virtual HTC Sense Companion, bazat pe inteligenta aritificiala.

Telefoanele ne-au fost prezentate de HTC Romania saptamana aceasta, in cadrul unui eveniment restrans cu presa inainte ca cele doua modele sa debuteze pe piata din Romania. Evenimentul a fost moderat si prezentat chiar de Marko Savkovic, Head of Product Marketing Central Eastern Europe, care ne-a vorbit despre gama U, cat si despre planurile de viitor ale producatorului vis-a-vis de piata din estul Europei.

In cadrul acestui eveniment am avut ocazia sa testam ambele modele, despre care am aflat si cateva detalii care va intereseaza si pe voi, si anume pretul lor si data cand ele vor intra in comertul romanesc.

Asadar, HTC U Ultra va avea un pret estimativ de 3.700 lei in retailul local, in timp ce modelul U Play va avea un pret estimativ de 2.499 lei. Telefoanele vor fi disponibile undeva in luna martie a acestui an. Pretul ridicat se datoreaza sticlei de safir care protejeaza ecranul si lentila camerei foto, dar si capacitatii de stocare (pana la 128GB).