Specificatiile telefonului Galaxy S8 si o imagine care dezvaluie designul lui

Pana la finele lunii martie vom avea parte de noul varf de gama de la Samsung, iar acest smartphone va purta denumirea Galaxy S8. Telefonul va fi disponibil in doua variante cu margini curbate: de 5.8″, respectiv 6.2″, si chiar daca par imense, ele vor fi ceva mai mici in lungime, deoarece Samsung va renunta anul acesta la butoanele fizice: Home, Back, Menu, astfel ca, tot acel spatiu lasat gol va fi umplu cu un ecran Super AMOLED mai mare, care, conform sursei fotografiei de mai sus, va beneficia de un aspect ratio ciudat 18.5:9. LG pare sa adopte aceeasi strategie pe al sau G6.

Galaxy S8 va beneficia de un senzor de identificare a irisului pe partea din fata si unul pentru amprente, insa, cel pentru amprente nu se va afla pe partea frontala sub sticla asa cum se credea, ci pe spate. De asemenea, se zvoneste de ceva vreme ca, noile modele S8, vor beneficia de o functie similara cu Windows Continuum, si anume va putea fi conectat prin HDMI la un monitor pe care, utilizatorul, va beneficia de experienta desktop Android. Aceasta functie, se zvoneste, ca va purta denumirea — Samsung DeX si va fi functionala numai alaturi de un dock pe care Samsung il va comercializa separat.

In ceea ce priveste partea hardware si aici sunt cateva surprize, insa sursa este una destul de credibila, avand o acuratete destul de mare in trecut, cand vine vorba de informatii pe surse inainte de lansarea unui produs. Astfel, Galaxy S8, este asteptat sa soseasca cu procesorul Qualcomm Snapdragon 835, cu doar 4GB memorie RAM (nu 6GB cum ne-am fi dorit), camere foto de 8MP pe fata si 12MP pe spate, baterii de 3.000 si 3.500 mAh, minim 64GB memorie interna si un slot microSD care va accepta astfel de carduri de memorie de pana la 256GB. Ar mai fi un port USB-C, jack de 3.5mm, un asistent virtual bazat pe A.I. intitulat Bixby (inteligenta artificiala) si asa-numita functie Force Touch, care, in sfarsit va fi introdusa si de Samsung pe seria Galaxy.

In ceea ce priveste data de lansare a noilor modele Galaxy S8, se vorbeste despre data de 29 martie, la New York. De ce atat de tarziu si nu la Mobile World Congress 2017? Ei bine, Samsung vrea sa isi ia toate masurile de siguranta ca noile sale produse nu vor suferi de defecte de fabricatie, asa cum s-a intamplat cu Galaxy Note 7 anul trecut.

Samsung Galaxy S8 cu ecran de 5.8″ va costa 800 de Euro, in timp ce modelul mai mare, de 6.2″, cu 100 de euro in plus.

Daca acestea vor fi specificatiile telefonului Galaxy S8 finale, precum si designul din imaginea de sus, viitorul arata bine pentru Samsung.

Voi ce parere aveti?