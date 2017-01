Ar trebui Apple sa lanseze un nou iPhone SE (compact) in 2017?

In primul trimestru al anului trecut (2016) Apple lansa pe piata o versiune de iPhone compact, sub denumirea iPhone SE, model care s-a dorit a multumi un numar mare de utilizatori de iPhone nemultumiti de faptul ca noile modele de iPhone devenisera prea mari pentru a putea fi utilizate lejer cu o singura mana. Nu numai ca iPhone SE este mai compact si mai ieftin in comparatie cu celalalte modele disponibile in oferta Apple, dar el dispune si de un hardware suficient de performant pentru a se ridica la nivelul unui model de top, astfel ca, producatorul american a comercializat milioane de astfel de modele la nivel global.

De ce am deschis acest subiect? Pentru ca, in toata nebunia aceasta, cu lansari de telefoane inceputa in luna ianuarie la Consumer Electronics Shows 2017, in Las Vegas, si care va continua si luna viitoare cu Mobile World Congress 2017, Apple, ar putea lansa un nou iPhone undeva in luna martie, asta daca nu cumva vor fi prezenti luna viitoare in premiera la MWC 2017, in Barcelona. Ramane sa aflam daca zvonurile care sugereaza ca Apple va participa pentru prima data in istoria celui mai mare congres mobile se vor adeveri.

Asadar, ar mai fi aproximativ doua luni de zile pana la data la care anul trecut debuta pe piata iPhone SE si deocamdata nu se aude nimic despre lansarea unui nou astfel de model de iPhone compact.

Credeti ca Apple va lansa un nou iPhone compact cu specificatii premium, dar la un pret ceva mai atractiv? Ar trebui sa mai lanseze un astfel de model in 2017? Noi credem ca da, atata timp cat folosirea unui iPhone cu ecran de minim 4.7″ in diagonala devine o experiente neplacuta pentru zecile de milioane de utilizatori de smartphone cu o mana fina, cu palma mica.