ReFlex, un asistent inteligent din lumea “wearables”, ajutor in recuperarea medicala

ReFlex, o solutie ajutatoare in fizioterapie si recuperare medicala, propusa de Camil Moldoveanu (CEO si Co-founder) si Andrei Kluger (CTO si Co-founder), este un alt startup romanesc cu o evolutie interesanta.

Prezenta in mai multe evenimente pentru antreprenori si competitii pentru startupuri in decursul anului 2016, ReFlex integreaza tehnologie, cunostinte din domeniul medical si un set de servicii pentru a facilita fizioterapeutilor, sarcina in monitorizarea evolutiei pacientilor, ajutand ambele parti in procesul de recuperare medicala.

Solutia tehnica integreaza senzori pentru detectarea miscarilor corpului pacientului, precum si o platforma pentru colectare, monitorizare si analiza a datelor, oferind astfel fizioterapeutilor informatii despre evolutia exercitiilor in recuperare.

Aceasta solutie inovatoare, pe care fondatorii doresc sa o promoveze catre fizioterapeuti si clinici de specialitate, ofera tuturor celor implicati in procesul de recuperare, informatii relevante pentru a se asigura ca exercitiile sunt facute corect, duse pana la capat si nu abandonate pe parcurs, dupa cum explica Camil Moldoveanu, campion mondial la jiu jitsu brazilian, el insusi implicat intr-un proces de recuperare dupa o accidentare in trecut.

Senzorii integrati sunt folositi si in generarea de vizualizari a exercitiilor, de asemenea trimit notificari catre pacienti atunci cand acestia nu executa corect miscarile, dar si in masuratori, ajutand astfel la monitorizarea evolutiei in recuperare.

ReFlex va fi folosit initial sub supravegherea specialistilor, apoi va putea fi inchiriat pacientilor pentru continuarea exerctiilor acasa, optimizand in acest fel resursele si implicarea ambelor parti. Cu toate aceste beneficii si dorari tehnologice, ReFlex poate fi considerat un asistent “smart” pentru fizioterapeuti.

Prezentarea video poate fi urmarita pe canalul oficial de YouTube: