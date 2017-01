iSmart Ultra 4K Review – Capteaza-ti vacantele in format video Ultra HD!

iSmart Ultra 4K Review.

In ultimele luni am avut oportunitatea sa testez doua dintre cele trei modele de action cam pe care Evolio le-a lansat in Romania de la debutul companiei (in 2015) pe acest segment de piata. Daca primele doua modele sunt apreciate pentru pretul accesibil, permitand totodata realizarea de videoclipuri Full HD in miscare; cel de-al III-lea model testat luna aceasta — iSmart Ultra 4K, ofera posibilitatea de a inregistra continut video in format Ultra HD la 30 de cadre pe secunda atunci cand pedalezi pe bicicleta, te dai cu placa, cand faci jogging, la catarari sau cand faci scufundari, multumita senzorului Panasonic de 14MP si al sistemului de codare video Ambarella, cu care vine dotata acesta camera sport. Insa mai multe informatii despre partea hardware ceva mai tarziu in review.

Sa-ncepem!

Design

Din punct de vedere al design-ului camera iSmart Ultra 4K vine cu aproximativ aceleasi dimensiuni ca si modelele anterioare, ea masurand 5,9 cm lungime pe 4,1 cm latime, respectiv x 2,1 mm grosime. Practic, standardul camerelor de tip action cam. Constructia carcasei este realizata din material plastic solid. Pe partea din fata avem senzorul Panasonic de 14MP, butonul de pornire/oprire camera (care mai are si functia de ‘inainte’ pentru a putea naviga prin meniu) si un mic afisaj care ne arata la ce rezolutie si la cate cadre pe secunda filmeaza camera, la ce nivel al energiei consumate se afla bateria si cand sau daca este activata functia Wi-Fi. Deasupra se afla butonul pentru pornirea inregistrarii video, realizarea de fotografii sau mai are si functie de ‘Ok/Enter’. Pe partile laterale ale acestei camere se afla porturile micro USB, micro HDMI, slotul micro SD si butonul pentru activarea Wi-Fi, iar dedesubt se afla slotul prin care avem acces la baterie, in timp ce pe spate se afla ecranul LTPS LCD de 2 inci in diagonala, prin intermediul caruia putem observa exact ceea ce filmeaza camera.

Caracteristici

Camera Evolio iSmart Ultra 4K beneficiaza de chipsetul de codare video Ambarella A12W, ceea ce inseamna ca beneficiaza de stabilizare electronica a imaginii (stabilizare digitala), iar consumul de energie este redus. In plus, vine echipata cu senzorul Panasonic 34110PA de 14MP care ne permite realizarea de videoclipuri fish-eye, incepand de la rezolutie 720 HD (in slow motion) pana la rezolutie Ultra HD (4K) la 30 de cadre pe secunda. Camera mai poate de asemenea inregistra continut video in format Full HD la 60 de cadre pe secunda si 2K la 30 de cadre pe secunda, totul la un unghi larg de 170 de grade, astfel ca poate fi montata si pe bordul masinii pentru supraveghere.

Din punct de vedere al conectivitatii iSmart Ultra permite conectarea prin Wi-Fi 802.11 b/g/n la un smartphone, router sau alte dispozitive. Mai ofera conexiune prin micro USB, micro HDMI sau adaugarea unui micro SD card cu capacitate de pana la 128GB.

Bateria de 1.050 mAh cu care este dotata camera iSmart Ultra ofera posibilitatea de filmare video in format 4K timp de 60 de minute, adica arhi-suficient pentru captarea celor mai importante momente din vacante, concedii, concerte sau activitati sportive. Incarcarea baterie se efectueaza in aproximativ 50 de minute, perioada de timp in care ecranul de 2″ intra in modul standby pentru a salva energie, insa il puteti aprinde printr-o simpla apasare a butoanelor, daca doriti sa urmariti ce inregistreaza camera in timp real.

Software

Camera este compatibila cu toate sistemele de operare cunoscute: Android, iOS, Linux, MacOS si Windows, iar encodarea video este realizata in format H.264. Meniul camerei este usor si intuitiv, navigarea prin meniu se realizeaza cu ajutorul butoanelor fizice, ecranul nefiind tactil. Printre functiile cu care este dotata camera iSmart Ultra enumeram: functia de expunere ajustata, setare data, auto timer, Speaker Audio Output sau Microfon Audi Input. De tinut cont ca, este absolut necesara adaugara unui card de memorie, deoarece continutul nu poate fi salvat in memoria interna a camerei. Recomandrea noastra este utilizarea unui card de memorie de minim 32GB (clasa 10, UHS 3) pe care sa salvati continutul 4K. Noi am utilizat un Lexar de 32GB, dar mai jos aveti o lista cu toate modelele de carduri SD recomandate de producator:

SanDisk Extreme microSDXC U3 – 64 GB (SDSQXNE –o64G-ZN6MA)

SanDisk Extreme microSDHC U3 – 32 GB (SDSQXNE-o32G-ZN6MA)

SanDisk Extreme Pro microSDXC U3 – 64 GB (SDSDQXP – o64G-Z46A)

Sandisk Extreme Pro microSDHC U3 – 32 GB (SDSDQXP – o32G-Z46A)

Transcend Ultimate 633x microSDXC U3 64GB (TS64GUSDU3)

Transcend Ultimate 633x microSDHC U3 32GB (TS32GUSDU3)

Lexar 633x microSDXC U1 64GB (LSDMI64GBB1NL633R)

Lexar 633x microSDHC U1 32GB (LSDMI32GBBNL633R)

Samsung Pro microSDXC U3 64 GB (MB-MG64E)

Samsung Pro+ microSDXC U3 64 GB (MB-MD64D)

O alta chestie interesanta la aceasta camera este auto-temporizatorul, prin intermediul caruia se pot realiza 3 fotografii pe secunda, 15 fotografii in 4 secunde sau pana 30 imagini in 8 secunde.

Mai jos gasiti si o mini galerie foto realizata la lasarea serii.

Accesorii

In pachetul in care este livrata aceasta camera Evolio iSmart Ultra, se gasesc foarte multe accesorii: de la cea de-a doua carcasa transparenta, care are rol de protectie impotriva apei si a prafului, la suportul cu ventuza pentru prinderea ei pe bordul masinii, curele cu scai pentru prinderea acesteia pe brat, accesorii pentru montarea camerei pe ghidonul bicicletei, pe casca de motor, etc. De asemenea, in cutie se gaseste incarcatorul, cablul USB – micro USB si o carpa pentru stergerea ecranului de 2″ si a lentilei camerei.

Concluzie

Camera sport iSmart Ultra a celor de la Evolio este alternativa ideala pentru cei cu buget limitat, care nu isi permit achizitia unui GoPro Hero ce costa de 4-5 ori mai mult, deoarce iti va oferi posibilitatea filmarii de clipuri in format 4K la 30 de FPS in diferite scenarii, inclusiv filmare subacvatica, multumita kit-ului inclus in cutia in care este livrata aceasta camera. De asemenea, beneficiaza de o mini telecomanda cu ajutorul careia veti putea realiza fotografii sau videoclipuri de la distanta, precum si o carpa din material fin pentru curatarea lentilei si a display-ului.

Camera este insotita de o garantie de 2 ani de zile, cu posibilitatea de a o extinde pana la 3 ani, prin garantia premium oferita de Evolio.

Evolio iSmart Ultra poate fi achizitionata direct de pe site-ul producatorului sau din magazinele sale din toata tara, la pretul de 599 lei (redus de la 799 lei), si o veti gasi si in magazinele de specialitate partenere producatorului, precum eMAG.