Vodafone are cea mai performanta retea mobila din Romania, conform P3 Communications

Pentru al treilea an consecutiv, reteaua Vodafone Romania a primit certificarea „Best in Test”, care atesta cea mai buna performanta a serviciilor de date si voce mobile din Romania.

Vodafone Romania a obtinut cel mai mare punctaj total pentru calitatea si performanta serviciilor sale de date si voce mobila, in urma testarii tuturor retelelor mobile din Romania de catre auditorul independent P3 communications, in perioada noiembrie ̵ decembrie 2016.

„Aceasta noua certificare Best in Test acordata de catre auditorul independent P3 communications confirma inca o data faptul ca utilizatorii nostri beneficiaza de o retea mobila superioara in Romania, care le permite sa comunice si sa se bucure de programe de divertisment pe mobil oricand si oriunde doresc. Reteaua Supernet™ 4G+ continua sa ofere utilizatorilor nostri cea mai buna experienta de voce si de date mobile”, a declarat Ravinder Takkar, Presedinte & CEO, Vodafone Romania.

In comparatie cu alte retele mobile din Romania, masuratorile efectuate arata ca reteaua Vodafone Romania a obtinut certificatul „Best in Test” in campania „Mobile Benchmark Romania” desfasurata de catre auditorul independent P3 communications in perioada 5 noiembrie-12 decembrie 2016.

Campania de testare comparativa a retelelor s-a desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, in mai multe orase mari si mici, in localitati rurale si pe drumurile de legatura dintre acestea. Printre localitatile selectate in mod independent catre P3 communications se afla Aiud, Avrig, Babadag, Brasov, Braila, Bucuresti, Botosani, Caransebes, Cernavoda, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Gura Humorului, Fetesti, Harlau, Iasi, Lugoj, Ovidiu, Pitesti, Slatina, Tecuci, Timisoara, Targu Frumos.

Metodologia de testare este actualizata anual de catre P3 communications, pentru a reflecta asteptarile tot mai mari ale clientilor si disponibilitatea celor mai noi tehnologii mobile din tara respectiva, precum si pentru a testa retelele mobile la capacitate lor maxima. P3 communications stabileste traseele de testare in mod independent si aleatoriu in fiecare an, fara a le comunica in prealabil operatorilor de telefonie mobila, pentru a asigura obiectivitatea si acuratetea rezultatelor finale si a reflecta experienta reala a clientilor care folosesc retelele furnizorilor de servicii de date si de telefonie mobila.

P3 communications, care are sediul in Germania, este lider de piata in randul companiilor care ofera servicii de consultanta tehnica, de inginerie si de testare. P3 communications face parte din grupul P3, care are 3.500 de angajati in intreaga lume si a inregistrat o cifra de afaceri de peste 350 de milioane de euro in 2016. Compania ofera un portofoliu larg de servicii independente de consultanta tehnica si de management, incluzand servicii de planificare a retelei, de inginerie, optimizare end-to-end, securitate, testare QoS si QoE, benchmarking international si de testare si acceptare a dispozitivelor. Clientii P3 communications includ operatori de retele, producatori de echipamente si producatori de terminale.