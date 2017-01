RAZER cumpara Nextbit, devenind astfel producator de smartphone-uri

Nu cu mult timp in urma RAZER anunta achizitia companiei THX (fondata de George Lucas – Star Wars) specializata pe tehnologia audio si, iata ca, saptamana aceasta, ne surprind cu o noua achizitie cea a start-up-ului american Nextbit, care, in urma cu aproape un an si jumatate debuta pe segmentul de piata al telefoanelor mobile prin lansarea modelului de smartphone Nextbit Robin, un model bazat pe servicii de stocare in cloud.

Anuntul a fost facut astazi, 31 Ianuarie, de catre CEO-ul companiei Nextbit, Tom Moss, care a anuntat ca, compania va continua sa opereze ca o divizie independenta in cadrul companiei RAZER si ca, cu toate ca au incetat comercializarea telefonului Robin si a accesoriilor pentru acesta, Moss isi asigura clientii ca vor oferi garantie inca 6 luni de zile de acum inainte, precum si actualizari de software si patch-uri de securitate posesorilor de astfel de telefoane Robin pana in Februarie 2018.

Suma totala a acestei tranzactii nu a fost facuta public deocamdata si nici nu se stie cand vor lansa primul telefon mobil sub acest brand.

RAZER isi face astfel intrarea pe piata smartphone-urilor, segment deja supra-saturat de companii care propun fel si fel de de gadgeturi aproape zi de zi.

Ce parere aveti despre decizia celor de la RAZER de a intra in zona telefoanelor inteligente?

sursa