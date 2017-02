Telefoanele Huawei P10 si P10 Plus apar in doua imagini de presa?

Huawei P10

Pe 26 februarie, la Mobile World Congress, in Barcelona, Huawei va sustine un eveniment cu presa, unde producatorul chinez este asteptat sa lanseze pe piata telefoanele Huawei P10 si P10 Plus, adica, varfurile sale de gama pentru anul curent.

Cele doua imagini aparute la mijlocul acestei saptamani pe Internet, sugereaza ca, modelul Huawei P10 va beneficia de un ecran plat Full HD de 5.2″si un senzor de amprente amplasat frontal si integrat in butonul Home (Acasa), in timp ce modelul Huawei P10 Plus va beneficia de un ecran Quad HD mai mare — 5.5″, curbat pe margini, dar si de un senzor de amprente amplasat pe spatele telefonului si, probabil, un senzor de detectare a irisului pe partea din fata.

Huawei P10 Plus

De asemenea, ambele modele vor beneficia de noul procesor HiSillicon Kirin 965, de un sistem de camera duala bazata pe tehnologia Leica, P10 Plus beneficiind si de un blit circular, precum si sunet Harman Kardon / Yamaha.

Despre pretul celor doua modele, P10 si P10 Plus, nu se stie in acest moment, decat ca vor avea un pret de pornire de 750 Euro.

Ce parere aveti despre aceste presupuse modele de smartphone din noua gama Huawei P10? Credeti ca Huawei va lansa si alte gadgeturi la MWC? Noi, ne gandim la un nou smartwatch.