Pretul telefoanelor Galaxy A5 si Galaxy A3 2017 in Romania

Samsung Romania, a anuntat, astazi, disponibilitatea a doua dintre cele trei noi modele de smartphone din gama recent lansata pe piata — Galaxy A 2017, care include modelele Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017 si Galaxy A3 2017.

Astfel, incepand de astazi, modelele de smartphone A5 si A3, sunt disponibile pe piata noastra, ele regasindu-se deja in oferta magazinelor de retail locale la pretul de 1.899 lei (modelul Galaxy A5 2017), respectiv 1.499 lei (modelul A3 2017).

Samsung Galaxy A5 vine cu un ecran ce masoara 5,2” in diagonala, in timp ce modelul Galaxy A3 soseste cu un ecran ceva mai mic, de doar 4,7”.

Noile modele beneficiaza de designul premium al celor de la Samsung, avand o rama de metal si sticla 3D pe partea din spate. Noua serie Galaxy A dispune de camera foto imbunatatita.

„Noile smartphone-ul Galaxy A 2017 aduc utilizatorilor cele mai avansate funcții ale seriei Galaxy, îmbinând design-ul premium cu funcțiile preferate ale utilizatorilor. Rezistența la apă și praf, camera foto avansată și design-ul stilat fac din noile smartphone-uri un must have pentru pasionații de selfie-uri care vor să se bucure de cele mai avansate produse”, a declarat Cristian Cojocaru, Head of Telecom Samsung Electronics România.