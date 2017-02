Galaxy S8 Black Pearl apare in doua imagini (randari)

Samsung Electronics va lansa in aceasta prima jumatate de an varful de gama, Galaxy S8, model ce este asteptat sa debuteze cu o serie de modificari la nivel estetic, cat si hardware. Noul model nu va mai avea butoane fizice de meniu, astfel ca ecranul va ocupa mai mult spatiu in partea din fata in timp ce marignile vor fi extrem de subtiri, iar senzorul pentru amprente va fi mutat pe partea din spate, dupa cum o sugereaza si aceste imagini (langa camera foto principala).

Daca pana in prezent am vazut imagini cu un presupus model S8 pe gri si un model pe alb, saptamana aceasta avem parte de imagini cu ceea ce ar putea fi Galaxy S8 Black Pearl.

Se zvoneste ca Samsung va lansa doua variante: o varianta Edge si una Plus, ambele beneficiind de ecran AMOLED cu rezolutie Quad HD+ (difera dimensiunea — 5.7″ si 5.9″), vor beneficia de procesorul Snapdragon 835, 4 sau 6GB memorie RAM, 32/64/128GB spatiu intern, scaner iris, baterie incorporata de minim 3.000 mAh si sistemul de operare Android 7.1 Nougat cu noua interfata TouchWiz UI.

Evenimentul de lansare va avea loc dupa Mobile World Congress 2017, probabil, undeva dupa jumatatea lunii martie la New York, insa data nu a fost deocamdata stabilita sau cel putin nu a fost comunicata oficial de Samsung Electronics.

Ce parere aveti despre varianta Galaxy S8 Black Pearl?