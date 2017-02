Husele oficiale Galaxy S8 fotografiate. Confirma pozitionarea senzorului de amprente!

Varful de gama al celor de la Samsung Electronics, Galaxy S8, ar urma sa debuteze undeva spre finalul lunii martie, insa pana la acel moment avem parte de o serie de imagini scapate pe Internet, care ne arata nu doar design-ul si variantele posibile ale acestui flagship, dar si husele oficiale Galaxy S8.

Din ceea ce vedem pe aceste presupuse imagini, cu husele oficiale Galaxy S8, scanerul pentru detectarea amprentelor va fi amplasat asa cum auzisem deja, pe spate, in vecinatatea camerei principale. De asemenea, se confirma pozitia butoanelor Power, a tastei de volum si, probabil, a slotului hibrid micro SD / SIM. Nu vedem in aceste fotografii, daca S8 va dispune de jack de 3.5mm sau nu.

Asadar, fie ca sunt husele oficiale ale versiunilor telefoanelor din gama Galaxy S8 sau doar replici realizate in China, ramane sa aflam chiar de la Samsung la lansarea telefoanelor care ar putea avea loc la finalul lunii martie, in New York.

Ce parere aveti despre mutarea scanerului de amprente pe partea din spate, intr-o pozitie cel putin ciudata din punctul nostru de vedere?

