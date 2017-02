Romania pierde spatiul alocat producatorilor romani la Mobile World Congress

foto credit: CobaltSign

Ca in ficare an, la Mobile World Congress, in Barcelona, cei mai importanti producatori din lume se intalnesc in cadrul celei mai mari expozitii de tehnologie dedicata segmentului mobile. Pe langa marii producatori: Samsung, LG, Sony, Huawei, HTC s.a.m.d, organizatorii evenimentului ofera tarilor interesate sa participe la acest eveniment spatiu de prezentare pentru standurile pe care le pot ocupa sau nu diferiti producatori autohtoni, cum e si cazul Romaniei.

Daca in anii anteriori Romania a fost prezenta la MWC, anul acesta Romania nu va beneficia de un spatiu oficial, deoarece ministerul economiei:

“a fost incapabil sa isi finalizeze procedurile astfel ca s-a decis sa elimine targul din Programul de Promovare a Exportului, dupa 6 participari consecutive,” a scris pe contul sau de Facebook, Olivia Cardas, Corporate Marketing Manager la Allview Mobile.

“Va multumim ca sustineti companiile romanesti si promovati exportul!” a mai adaugat ea.

Desigur, ca acest lucru nu ii impiedica pe producatorii de electronice din Romania sa ocupe un stand in cadrul targului, insa fara prezenta oficiala a Romaniei la eveniment, acestia nu vor beneficia de anumite facilitati din partea organizatorilor si/sau din partea statului roman.

Mobile World Congress este cea mai importanta scena de prezenatare pentru atragerea de posibili viitori clienti si parteneri de afaceri din zona telefoniei mobile.

Intre timp, am contactat biroul de presa al Ministerului Economiei, de la care asteptam un raspuns pe acest subiect. Vom actualiza acest articol atunci cand va fi cazul.