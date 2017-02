X4 Soul, primul smartphone Allview din portofoliu cu camera duala

Allview Mobile, a anuntat, astazi, 7 februarie, lansarea pe piata a unui smartphone cu camera duala sub gama X Soul. Noul model poarta denumirea X4 Soul, beneficiaza de specificatii de nivel mediu si de o camera principala cu doua lentile (13MP + 5MP). Acesta fiind primul model cu o astfel de camera duala din portofoliul brandului Allview.

”X4 Soul este smartphone-ul care te provoaca sa dai frau liber creativitatii si sa-ti scoti la iveala veleitatile artistice in materie de fotografie. Sistemul dual camera si efectul Bokeh pun in valoare subiectul fotografiat si il evidentiaza in contrast cu fundalul. Este un joc al planurilor apropiate si indepartate, a caror claritate poate fi redefinita chiar si dupa ce fotografia a fost realizata”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.