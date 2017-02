Desingul telefonului LG G6 dezvaluit in mai multe fotografii

Stim ca LG Electronics pregateste lansarea smartphone-ului G6 pentru finalul acestei luni, evenimentul fiind programat pentru data de 26 februarie, la Mobile World Congress 2017, in Barcelona. Ce nu stim deocamdata este pretul lui si o parte din specificatiile tehnice ale sale.

In ceea ce priveste designul telefonului LG G6, el va fi diferit de ceea ce am vazut la G5 (varful de gama de anul trecut) anul trecut. Acest lucru este confirmat si de numarul mare de imagini care au aparut pe internet in ultimele zile.

Conform zvonurilor si a informatiilor dezvaluite pana in prezent de LG pe retelele de socializare, Designul telefonului LG G6 va fi completat de un ecran de 5.7″ in diagonala care dispune de rezolutie 1.440 x 2.880 pixeli si aspect ratio 18:9. In plus, va fi echipat cu un procesor Snapdragon, probabil modelul Snapdragon 821, asta daca LG decide sa nu mai astepte ca embargoul Samsung din contractul cu Qualcomm sa expire, pentru a putea echipa G6 cu chipsetul Snapdragon 835 (cel mai puternic si cel mai nou SoC disponibil). Au aparut informatii care sustin ca niciun alt producator nu va avea acces la S835, decat din aprilie incolo, deoarece Samsung va produce acest chipset pentru Qualcomm, avand astfel exclusivitate prima luna de zile.

Alte dotari hardware pe care LG G6 se zvoneste ca le va primi sunt: port USB-C, senzor pentru amprente pe spate, o camera principala duala (doua lentile), probabil si rezistenta la apa si praf.

Ce parere aveti de designul telefonului LG G6?

