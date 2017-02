Orange anunta extinderea acoperirii 4G in urma votului clientilor din aplicatia Orange 4G Fun Kit

Orange anunță extinderea acoperirii 4G în peste 1.300 de localități, în urma votului din 2016, când clienții Orange 3G şi 4G au ales, prin intermediul aplicației Orange 4G Fun Kit, județele în care compania să prioritizeze lucrările de acoperire. Astfel, în urma eforturilor concentrate din ultimul trimestru al anului 2016, cea mai extinsă rețea 4G din România este prezentă în 6.723 de localități la nivel național. În județele și zonele cu grad mare de acoperire, precum București și Ilfov, au fost realizate lucrări de densificare.

Pe lângă localități din județele votate de clienți, Orange a realizat lucrări suplimentare de extindere a acoperirii, contribuind astfel la îmbunătățirea experienței de utilizare a serviciilor 4G. Aceste investiții în rețea oferă clienților acces la servicii de internet, contribuind la procesul de digitalizare și la o mai bună adopție a celor mai noi tehnologii, determinând reducerea decalajului digital. Orange deține în prezent cea mai extinsă rețea 4G din România, care acoperă 97% din populația urbană și 81% din populația totală a țării.

În total, în anul 2016, Orange a extins acoperirea în 2.200 de localități, pe principalele drumuri naționale cât și pe autostrăzile care leagă Bucureștiul de litoral și de partea de vest a țării. În plus, pentru a oferi conectivitate în mișcare, Orange, împreună cu CFR, a implementat în 2016 un proiect-pilot prin intermediul căruia călătorii către Constanța și către munte beneficiau de Wi-Fi gratuit la viteze 4G.

“De 20 de ani, rețeaua Orange a evoluat în permanență, iar astăzi conectează 1 din 2 români. Standardele serviciilor Orange au primit, de-a lungul timpului, atât recunoașterea clienților, cât și a organismelor internaționale de certificare, demonstrând angajamentul nostru de a oferi cât mai multor clienți acces la calitatea serviciilor adusă de rețeaua 4G. Prin investițiile planificate în perioada următoare ne dorim să venim în întâmpinarea clienților, iar acest lucru înseamnă conectivitate la viteze superioare în cât mai multe zone, astfel încât utilizatorii noștri să aibă, așa cum s-au obișnuit de două decenii, acces la servicii de cea mai înaltă calitate” a declarat Ștefan Slavnicu, Chief Technical Officer în cadrul Orange România.

Pentru al doilea an consecutiv, rețeaua Orange a primit recunoașterea clienților prin intermediul aplicaței Orange 4G Fun Kit, 96% fiind mulțumiți de serviciile 4G. În plus, în decembrie 2016, compania a primit, pentru al treilea an consecutiv, din partea auditorului independent LCC International certificarea pentru cea mai bună rețea din România, atât pentru serviciile de internet mobil, cât și pentru cele de voce, inclusiv apelurile 4G.