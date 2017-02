Net mobil cadou de la Orange pentru tine si persoana iubita, prin oferta Dragobitilor

Orange Romania a anuntat saptamana aceasta oferta de promotii si bonusuri adresate clientilor sai pe urmatoarele 30 de zile, incluzand aici Valentines Day si Dragobetele. Astfel, cei care doresc sa-si impartaseasca dragostea au la dispozitie bonusuri de net, preturi speciale pentru telefoane si accesorii, dar si reduceri la pachetele de servicii fixe si mobile.

Intre 7 februarie si 15 martie, clientii operatorului telecom au posibilitatea de a castiga net mobil cadou (bonus) prin contul lor Orange, cu ajutorul a ceea ce compania numeste – “Dragobiti”. Odata logat in cont, clientul poate aduna cifrele numarului lui cu cele ale persoanei dragi. Suma totala rezultata este apoi inmultita cu 10 si transformata in bonus de net pe mobil. Dupa activarea bonusului acesta va fi valabil o luna de zile pentru ambele numere introduse. Aceasta provocare poate fi acceptata de trei ori de catre fiecare client al operatorului.

De asemenea, clientii se vor putea bucura de reduceri de pana la 90% pentru sute de produse, atat in magazine, cat si pe site-ul Orange.ro.

O alta oferta interesanta este cea pentru Orange Home (televiziune): Cei ce doresc sa petreaca aceasta perioada in confortul propriei case, explorand continutul preferat online sau la TV, pot beneficia de Orange Home care, in perioada 7 februarie – 28 martie, prin incheierea unui abonament, pot beneficia de 24 de luni de HBO gratuit si de cate 2 bilete la cinematograf in fiecare saptamana, valabile pe perioada campaniei.

Si oferta Orange pentru luna iubirii nu se incheie aici.

Cei interesati sa-si transforme casa intr-una smart beneficiaza de reduceri de pana la 35% in perioada 7 februarie – 15 martie la pachetele Orange Smart Home recomandate la activare precum si la achizitionarea suplimentara de senzori.

Pentru telefoanele aflate in promotie la pret special dar si pentru informatii suplimentare despre toate ofertele din campania Orange, accesati site-ul operatorului.