Watch Style si Watch Sport, cele mai noi ceasuri smart cu Android Wear 2.0

Google si LG Electronics au anuntat saptamana aceasta lansarea pe piata a doua noi ceasuri inteligente, Watch Style si Watch Sport, ambele cu Android Wear.

Daca modelul Watch Style se adreseaza celor care sunt mai atentie cu tinuta lor zilnica, cei care prefera o tinuta business / formala, Watch Sport este un model de ceas super dotat hardware si se adreseaza oamenilor activi. Conform celor de la Google, Watch sport este cel mai performant smartwatch cu Android Wear in acest moment.

Watch Sport este echipat cu procesorul Snapdragon Wear, cu un cadran circular care masoara 1.38″ (ecranul este din Plastic OLED), vine cu 768MB de RAM si 4GB memorie interna pentru stocare date, o baterie de 430 mAh si dispune de conectivitate multipla: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, GSM, are un senzor pentru masurarea batailor inimii si chiar si sistemul de plati Android Pay integrat (chiar daca e indisponibil in Romania).

Watch Style in schimb, este un model luxuriant care vine sa completeze tinuta eleganta a posesorului sau, insa este si mai slab echipat. Dispune de un ecran P-OLED de doar 1.20″, de o baterie de doar 240 mAh, doar 512MB de RAM si nu dispune de senzor de puls si nici de NFC, GPS sau functii GSM. Totusi, vine cu vine cu WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, acelasi procesor Snapdragon Wear si un mod mai usor de a schimba bratara / cureaua, spre deosebire de modelul sport.

Watch Sport este de astazi disponibil in SUA prin Google Play store la pretul de 350$ in variante pe albastru inchis si titanium, in timp ce modelul Watch Style costa doar 250$ si este disponibil in variante pe argintiu, rose gold si titanium.

Odata cu lansarea noilor smartwach-uri, Google a mai anuntat si modelele ce ceas care vor primi in perioada urmatoare o actualizare de software la versiunea Android Wear 2.0, versiune cu care vin deja echipate modelele Watch Style si Watch Sport.