Posesori de iPhone 7 si 7 Plus Negru mat, se plang de decojirea vopselei

Inca de anul trecut (noiembrie 2016), o parte dintre posesorii de telefoane iPhone 7 si iPhone 7 Plus, in varianta Black Matte (negru mat), se plang de faptul ca vospeaua de pe telefoanele lor se decojeste in jurul butoanelor si in zona grilajului difuzorului.

Cu toate ca problema nu e atat de limitata si ca ea a aparut la doar cateva saptamani dupa inceperea comercializarii noului iPhone, Apple nu a dorit sa comenteze pe acest subiect nici la 3 luni de la aparitia primei sesizari. In plus, compania nu ofera niciun fel de garantie pentru acest tip de problema, deoarece o considera o problema de “defect cosmetic”,adica, invinuieste posesorul gadgetului de aceste defecte.

Cei mai multi care au sesizat aceasta problema sunt posesori de iPhone 7 Plus, in varianta negru mat, si ce e interesant de remarcat aici, e faptul ca majoritatea au declarat ca le-au tinut intr-o husa de protectie. Cel mai probabil, in urma frictiunii dintre husa si suprafata eloxata a telefoanelor, duce la decojirea vopselei, inclusiv de pe spatele telefonului dupa cum se poate observa din fotografiile postate de acesti clienti nemultumiti.

Recomandarea noastra, daca aveti un astfel de model de iPhone si ati observat deja mici decojiri, sa renuntati la husa respectiva si sa il utilizati fara.

O alta solutie de avaria si mai putin ortodoxa, dar la care au apelat o parte dintre cei care se plang de aceasta decojire a vopselei, e sa utilizati un marker, oja neagra sau alta solutie care sa acopere zonele de metal ramase fara vopsea.

Desigur, ca cea mai buna solutie ar fi ca Apple sa recunoasca defectul si sa schimbe modelele care intampina acest defect cu altele noi. Si asta nu este singur problema cu care se confrunta Apple de la lansarea noilor modele din seria 7.

Aveti o astfel de problema cu vopseaua care se decojeste pe un iPhone 7 / 7 Plus negru mat?

sursa