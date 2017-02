iPhone 7s cu scanare a retinei si incarcare wireless printre noutati in 2017

De cativa ani Apple este acuzata chiar si de o parte din proprii sai clienti pentru faptul ca, compania nu mai inoveaza asa cum o facea in era Steve Jobs, astfel ca anul acesta sunt asteptate modificari majore in ceea ce priveste urmatoarea generatie de iPhone.

Conform unor surse apropiate furnizorilor care produc acest gadget pentru producatorul american dupa indicatiile sale, iPhone 7s, ar urma sa fie lansat undeva in septembrie 2017 in trei variante si nu in doua.

Printre noile functii asteptate pe modelul de iPhone 2017, se numara un senzor de scanare a irisului, incarcarea prin inductie (wireless), o camera duala cu lentilele asezate vertical de aceasta data (i.e. orizontal pe iPhone 7 Plus) si un ecran OLED. Pe langa modelele standard cu ecran de 4.7″, respectiv 5.5″, se zvoneste, ca Apple ar pregati si un model de 5″ cu spate din sticla, pentru a putea beneficia de incarcare wireless. Aceleasi surse spun ca numai modelul de 5″ ar beneficia de aceasta caracteristica de incarcare.

Avand in vedere ca ne aflam la mai bine de 6 luni de zile distanta de lansarea lui iPhone 7s pe piata, va recomandam, sa luati aceste zvonuri ca atare si nu ca pe o certitudine.

Care sunt caracteristicile pe care va doriti sa le introduca Apple anul acesta pe urmatorul model de iPhone?