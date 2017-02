Care este cel mai asteptat smartphone in 2017? (cu Android)

Moderez de ceva vreme grupul ‘Android Romania’ pe Facebook (peste 5.700 de membri) si fiindca se apropie cu pasi repezi Mobile World Congress 2017 (eveniment ce are loc anual in Barcelona pe final de februarie si la care vom participa si noi pentru a va relata despre noile gadgeturi mobile pe care producatorii le vor lansa acolo), am decis sa fac un sondaj de opinie printre membrii grupului pentru a afla care sunt preferintele oamenilor in ceea ce priveste lansarile de smartphone in 2017.

Probabil, ca ati citit sau ati auzit de la prieteni despre una dintre cele mai mari retrageri de smartphone din piata, problema cu care s-a confruntat Samsung Electronics in ultimele luni cu al sau Galaxy Note 7, gadget care va ramane in istoria industriei mobile ca unul dintre cele mai performante telefoane lansate pana in prezent, dar si unul dintre cele mai periculoase datorita defectului de fabricatie care transforma orice Note 7 intr-o bomba cu ceas.

Revenind la sondajul meu de pe Facebook, la intrebarea ‘Care este cel mai asteptat smartphone in 2017?’, au raspuns pana in prezent in jur de 100 de persoane ale caror preferinte sunt destul de surprinzatoare. Spun surprinzatoare, deoarece analistii din piata spuneau la un moment dat ca gama Galaxy Note ar trebui retrasa de pe piata, cu toate astea Samsung a confirmat deja lansarea urmatoarei generatii de phablet — Galaxy Note 8.

Asadar, pe primul loc la numarul de voturi si la egalitate cu locul doi ocupat de Google Pixel 2, se afla Galaxy Note 8. Pe locul trei si la mica distanta de cele doua s-a clasat Galaxy S8, urmat pe locul patru in preferintele oamenilor de OnePlus 4 si-apoi de modelele Huawei P10 si LG G6 (toate aceste modele varf de gama urmeaza sa fie lansate in 2017).

Cu toate ca problema celor de la Samsung a fost una extrem de delicata producatorul pare sa fi stapanit destul de bine aceasta situatie, astfel ca oamenii au in continuare mare incredere in brandul Galaxy Note, dupa cum reiese din sondaj.

La final, as dori sa adresez aceeasi intrebare si cititorilor Gadget Talk Romania: Care este cel mai asteptat smartphone in 2017 din punctul vostru de vedere?