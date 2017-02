60 milioane de afisaje OLED comandate de Apple de la Samsung pentru noul iPhone

Cu toate ca se zvoneste ca Apple va lansa doua sau chiar trei variante de iPhone anul acesta (unul dintre modele, cel premium, avand sa fie echipat cu ecran OLED), iata ca, o stire venita astazi pe surse din Coreea de Sud, sugereaza ca, Samsung, va produce apropximativ 80% din numarul total de afisaje OLED necesare companiei Apple in 2017 pentru noile telefoane iPhone.

Presa sud coreeana anunta ca Samsung Display (divizia de afisaje din cadrul Samsung Electronics) a incheiat de curand un nou contract prin care se angajeaza sa produca nu mai putin de 60 de milioane de display-uri OLED pentru compania americana Apple, afisaje care vor echipa noua generatie de iPhone (nu se stie cu exactitate daca denumirea lor va fi iPhone 7S sau iPhone 8, dar vom afla in Septembrie).

Avand in vedere ca anul trecut (2016) Apple a vandut un total de 200 de milioane de iPhone-uri si ca a mai incheiat un contract cu Samsung pentru livrarea de astfel de display-uri (un total de 100 de milioane de bucati pentru iPhone-ul din 2017, ajungand astfel la 160 de milioane), acest lucru ne face sa credem ca indiferent cate iPhone-uri va lansa Apple in 2017 toate modelele vor beneficia de un afisaj Samsung OLED.

Pentru cei mai putin familiarizati cu display-urile de pe iPhone, Apple a echipat telefoanele sale pana in prezent numai cu panouri LCD produse de mai multi furnizori asiatici, in timp ce Samsung domina segmentul de display-uri OLED detinand aproximativ 95% din aceasta piata, ceea ce il face partenerul ideal pentru Apple, probabil, nu doar in priviinta pretului per bucata, dar si din prisma faptului ca Apple nu va mai fi obligata sa apeleze la mai multi producatori pentru a-si acoperi stocul necesar la producerea telefoanelor sale iPhone.

Deocamdata nici Apple si nici Samsung nu au dorit sa comenteze pe acest subiect. Neavand pana la aceasta ora infirmarea sau confirmarea oficiala a semnarii acestui contract, credem ca, totul s-a facut in spatele usilor inchise, mai ales stiindu-se faptul ca cei doi producatori sunt concurenti in aceasta piata si ca duc o lupta apriga in tribunal pe motiv de incalcare reciproca a drepturilor de autor asupra anumitor tehnologii.