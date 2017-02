Vodafone ofera internet nelimitat gratuit de Ziua Indragostitilor

Cu ocazia sarbatoriri a 20 de ani de prezenta pe piata romaneasca, Vodafone, a anuntat, astazi, ca pe tot parcursul zilei de Marti, 14 Februarie, toti cei peste 8,7 milioane de clienti (fie ca sunt pe abonament, cartela sau servicii dedicate firmelor) vor avea acces la internet nelimitat si gratuit.

„2017 este un an de referinta pentru prima retea digitala de telefonie mobila din tara, intrucat aniversam primii 20 de ani de activitate in serviciul clientilor nostri. Vom sarbatori impreuna cu ei pe parcursul intregului an si sunt bucuros sa anunt un cadou pe care l-am pregatit pentru ei: posibilitatea de a se bucura fara costuri si fara limite de cea mai buna retea din tara de Ziua Indragostitilor. Aceasta este prima initiativa dintr-o serie de surprize ce vor urma”, a declarat Ravinder Takkar, Presedinte si CEO, Vodafone Romania.

Asadar, daca te afli in reteaua Vodafone de Ziua Indragostitilor, atunci beneficiezi de acces gratuit la internet si nelimitat indiferent ca navighezi doar pe net, ca faci streaming sau accesezi retelele social media in Supernet 4G+, anunta operatorul telecom.

Vodafone Romania este primul operator de telecomunicatii care a oferit trafic de date nelimitat si gratuit pentru clientii sai din intreaga tara in septembrie 2015 si apoi in februarie 2016. De asemenea, operatorul a oferit internet nelimitat si gratuit la metroul bucurestean in perioada februarie-martie 2016 si in orasele Iasi si Cluj in perioada septembrie-octombrie 2016.

Brandul Vodafone este prezent pe piata romaneasca din anul 2005, cand a achizitionat Connex, care si-a lansat serviciile in 1997. De-a lungul istoriei sale pe piata locala, operatorul a investit cu prioritate in inovatie, fiind primul care a furnizat servicii GPRS (in 2001) si mai apoi servicii 3G (in 2005) si 4G (in 2012). Lansarea primului serviciu de Relatii cu Clientii (in 1997), a primei fundatii corporative (in 1998), a serviciului de mesaje scurte – SMS – si a celor de date si fax (in 1998), precum si a primului serviciu de recunoastere automata a vorbirii (in 2014) se numara printre premierele pe care Vodafone Romania le-a marcat pe piata de telecomunicatii din tara noastra.